Тарт с малиной и маскарпоне: десерт, в котором хрустящее тесто сочетается с нежным кремом
Слоеное тесто, малина, кардамон и маскарпоне – это сочетание удачно не только по вкусу, но и по текстуре: хрустящая основа, мягкая франжипановая начинка, сочные ягоды и нежный крем сверху.
Слоеное тесто, малина, кардамон и маскарпоне – это сочетание держится не только на вкусе, но и на контрасте текстур.
В этом десерте хрустящая основа, мягкая франжипановая начинка, сочные ягоды и нежный крем сверху работают как единое целое, а детали его истории лишь придают ему шарм.
Почему этот тарт интересен?
Отдельный бонус этого десерта – его ключевые ингредиенты имеют очень разный кулинарный "возраст". Маскарпоне в современном виде стало широко доступным лишь в XX веке, поэтому его нежная кремовая текстура – скорее относительно недавняя гастрономическая история.
Зато у кардамона гораздо более древняя история: его знали и использовали в Южной Азии не менее тысячи лет, а упоминания о нем как о специи и лечебном ингредиенте встречаются еще в санскритских текстах. Именно поэтому в одном торте здесь сочетаются современная европейская классика и пряность с очень древней историей.
Как приготовить тарт с малиной и маскарпоне?
- Время: 45 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 листа теста фило;
– 250 граммов маскарпоне;
– 1 столовая ложка сахарной пудры;
– 1 желток;
– 80 граммов растопленного сливочного масла;
– 0,5 стакана свежей малины;
– 1 столовая ложка сахарной пудры для посыпки.
Десерт, который вам понравится: смотрите видео
Приготовление:
- Поочередно выложите листы теста фило в круглую форму (идеально подойдет диаметром 22 сантиметра), тщательно смазывая каждый слой растопленным сливочным маслом.
- В глубокой миске смешайте с помощью венчика маскарпоне, сахарную пудру и один желток.
- Взбейте массу до однородной консистенции и равномерно распределите ее поверх подготовленного теста.
- Аккуратно заверните выступающие края теста внутрь, формируя красивые бортики, и еще раз пройдитесь по ним кисточкой с маслом.
- Сверху на нежный крем щедро выложите свежие ягоды малины.
- Поставьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.
- Готовому тарту обязательно дайте полностью остыть перед подачей – это позволит творожной начинке стабилизироваться, благодаря чему десерт будет нарезаться идеально ровными ломтиками.