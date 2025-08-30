Укр Рус
30 августа, 17:59
2

Курочка и овощи: теплый салат на всю семью за 20 минут – лучший рецепт сезона

Лилия Имбировская-Сиваковская
Теплый салат с курицей стремительно набирает популярность среди украинцев. Еще бы – сытное и вкуснейшее блюдо за считанные минуты каждому пригодится.

Теплые салаты – это возможность быстро и вкусно поесть, не тратя много времени и усилий. А если в его основе любимая курочка – то вы с нетерпением будете ждать желанного момента перерыва, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Как приготовить теплый салат с курицей?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 300 граммов куриного филе;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 помидор;
– 1 небольшой болгарский перец;
– 3 – 4 столовые ложки соевого соуса;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;
– кунжут для украшения.

Приготовление:

  1. Куриное филе тщательно помойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими полосками или кубиками.
  2. Лук поделите на полукольца, болгарский перец нарежьте длинными полосками, а помидор – дольками.
  3. В сковороде разогрейте столовую ложку масла, выложите курицу и обжаривайте 5 – 7 минут до легкой румяности.
  4. Добавьте подготовленные овощи и тушите еще около 10 минут.
  5. Влейте соевый соус, добавьте измельченный чеснок и немного лимонного сока, быстро перемешайте, чтобы ингредиенты пропитались ароматами.
  6. Готовое блюдо подайте на тарелке, посыпав сверху семенами кунжута.

Приятного аппетита!

