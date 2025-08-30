Теплый салат с курицей стремительно набирает популярность среди украинцев. Еще бы – сытное и вкуснейшее блюдо за считанные минуты каждому пригодится.

Теплые салаты – это возможность быстро и вкусно поесть, не тратя много времени и усилий. А если в его основе любимая курочка – то вы с нетерпением будете ждать желанного момента перерыва, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Интересно Зимой без них никак: маринованные огурцы без стерилизации и других забот

Как приготовить теплый салат с курицей?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 300 граммов куриного филе;

– 1 лук;

– 1 морковь;

– 1 помидор;

– 1 небольшой болгарский перец;

– 3 – 4 столовые ложки соевого соуса;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;

– кунжут для украшения.

Приготовление:

Куриное филе тщательно помойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими полосками или кубиками. Лук поделите на полукольца, болгарский перец нарежьте длинными полосками, а помидор – дольками. В сковороде разогрейте столовую ложку масла, выложите курицу и обжаривайте 5 – 7 минут до легкой румяности. Добавьте подготовленные овощи и тушите еще около 10 минут. Влейте соевый соус, добавьте измельченный чеснок и немного лимонного сока, быстро перемешайте, чтобы ингредиенты пропитались ароматами. Готовое блюдо подайте на тарелке, посыпав сверху семенами кунжута.

Приятного аппетита!

Что еще приготовить на скорую руку?