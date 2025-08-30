30 августа, 17:59
Курочка и овощи: теплый салат на всю семью за 20 минут – лучший рецепт сезона
Основні тези
- Теплый салат с курицей готовится за 20 минут и состоит из куриного филе, лука, моркови, помидора, болгарского перца, соевого соуса, чеснока, лимонного сока и кунжута.
- Это блюдо популярно среди украинцев благодаря скорости приготовления и насыщенному вкусу.
Теплый салат с курицей стремительно набирает популярность среди украинцев. Еще бы – сытное и вкуснейшее блюдо за считанные минуты каждому пригодится.
Теплые салаты – это возможность быстро и вкусно поесть, не тратя много времени и усилий. А если в его основе любимая курочка – то вы с нетерпением будете ждать желанного момента перерыва, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
Интересно Зимой без них никак: маринованные огурцы без стерилизации и других забот
Как приготовить теплый салат с курицей?
- Время: 20 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 300 граммов куриного филе;
– 1 лук;
– 1 морковь;
– 1 помидор;
– 1 небольшой болгарский перец;
– 3 – 4 столовые ложки соевого соуса;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– 1 – 2 чайные ложки лимонного сока;
– кунжут для украшения.
Приготовление:
- Куриное филе тщательно помойте, обсушите салфеткой и нарежьте небольшими полосками или кубиками.
- Лук поделите на полукольца, болгарский перец нарежьте длинными полосками, а помидор – дольками.
- В сковороде разогрейте столовую ложку масла, выложите курицу и обжаривайте 5 – 7 минут до легкой румяности.
- Добавьте подготовленные овощи и тушите еще около 10 минут.
- Влейте соевый соус, добавьте измельченный чеснок и немного лимонного сока, быстро перемешайте, чтобы ингредиенты пропитались ароматами.
- Готовое блюдо подайте на тарелке, посыпав сверху семенами кунжута.
Приятного аппетита!
Что еще приготовить на скорую руку?
- Например, можно приготовить какую-нибудь закуску из баклажанов.
- Баклажан – это овощ, блюда с которым всегда неистово вкусные.