30 серпня, 17:58
Курочка та овочі: теплий салат на всю сімʼю за 20 хвилин – найкращий рецепт сезону

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Теплий салат з куркою готується за 20 хвилин і складається з курячого філе, цибулі, моркви, помідора, болгарського перцю, соєвого соусу, часнику, лимонного соку та кунжуту.
  • Ця страва популярна серед українців завдяки швидкості приготування та насиченому смаку.

Теплий салат з куркою стрімко набирає популярності серед українців. Ще б пак – ситна й смачнюща страва за лічені хвилини кожному стане у пригоді.

Теплі салати – це можливість швидко й смачно поїсти, не витрачаючи багато часу та зусиль. А якщо в його основі улюблена курочка – то ви з нетерпінням будете чекати омріяної миті перерви, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії"

Як приготувати теплий салат з куркою? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти
– 300 грамів курячого філе;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 помідор;
– 1 невеликий болгарський перець;
– 3 – 4 столові ложки соєвого соусу;
– 1 – 2 зубчики часнику;
–  1 – 2 чайні ложки лимонного соку;
– кунжут для прикрашання.

Приготування

  1. Куряче філе ретельно помийте, обсушіть серветкою та наріжте невеликими смужками чи кубиками.
  2. Цибулю поділіть на півкільця, болгарський перець наріжте довгими смужками, а помідор – часточками.
  3. У сковороді розігрійте столову ложку олії, викладіть курку та обсмажуйте 5 – 7 хвилин до легкої рум’яності.
  4. Додайте підготовлені овочі й тушкуйте ще близько 10 хвилин.
  5. Влийте соєвий соус, додайте подрібнений часник і трохи лимонного соку, швидко перемішайте, щоб інгредієнти просочилися ароматами.
  6. Готову страву подайте на тарілці, посипавши зверху насінням кунжуту.

Смачного!

Що ще приготувати на швидку руку? 

  • Наприклад, можна приготувати якусь закуску з баклажанів.
  • Баклажан – це овоч, страви з яким завжди несамовито смачні. 