Теплі салати – це можливість швидко й смачно поїсти, не витрачаючи багато часу та зусиль. А якщо в його основі улюблена курочка – то ви з нетерпінням будете чекати омріяної миті перерви, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Як приготувати теплий салат з куркою?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 300 грамів курячого філе;
– 1 цибуля;
– 1 морква;
– 1 помідор;
– 1 невеликий болгарський перець;
– 3 – 4 столові ложки соєвого соусу;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку;
– кунжут для прикрашання.
Приготування:
- Куряче філе ретельно помийте, обсушіть серветкою та наріжте невеликими смужками чи кубиками.
- Цибулю поділіть на півкільця, болгарський перець наріжте довгими смужками, а помідор – часточками.
- У сковороді розігрійте столову ложку олії, викладіть курку та обсмажуйте 5 – 7 хвилин до легкої рум’яності.
- Додайте підготовлені овочі й тушкуйте ще близько 10 хвилин.
- Влийте соєвий соус, додайте подрібнений часник і трохи лимонного соку, швидко перемішайте, щоб інгредієнти просочилися ароматами.
- Готову страву подайте на тарілці, посипавши зверху насінням кунжуту.
Смачного!
