Теплі салати – це можливість швидко й смачно поїсти, не витрачаючи багато часу та зусиль. А якщо в його основі улюблена курочка – то ви з нетерпінням будете чекати омріяної миті перерви, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".

Як приготувати теплий салат з куркою?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів курячого філе;

– 1 цибуля;

– 1 морква;

– 1 помідор;

– 1 невеликий болгарський перець;

– 3 – 4 столові ложки соєвого соусу;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 1 – 2 чайні ложки лимонного соку;

– кунжут для прикрашання.

Приготування:

Куряче філе ретельно помийте, обсушіть серветкою та наріжте невеликими смужками чи кубиками. Цибулю поділіть на півкільця, болгарський перець наріжте довгими смужками, а помідор – часточками. У сковороді розігрійте столову ложку олії, викладіть курку та обсмажуйте 5 – 7 хвилин до легкої рум’яності. Додайте підготовлені овочі й тушкуйте ще близько 10 хвилин. Влийте соєвий соус, додайте подрібнений часник і трохи лимонного соку, швидко перемішайте, щоб інгредієнти просочилися ароматами. Готову страву подайте на тарілці, посипавши зверху насінням кунжуту.

Смачного!

