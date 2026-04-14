Тирамису в чашке за 5 минут: этот десерт можно делать в каждую свободную минуту
- Тирамису в чашке можно приготовить за 5 минут, используя печенье Савоярди, маскарпоне или крем-сыр, сливки, сахарную пудру, эспрессо и какао.
- Этот быстрый десерт является отличным вариантом для тех, кто хочет насладиться итальянской сладостью без длительных приготовлений.
Когда выпадает свободная минутка, так хочется чего-то вкусного и оригинального. Тирамису в чашке – гениальное решение для таких случаев.
Тирамису – это порция итальянского наслаждения, которую обожают все. Если не хочется долго возиться с оригинальным рецептом – на помощь придет быстрое решение с TikTok yummy.lera.
Читайте также Какие крупы нельзя мыть перед приготовлением: вы можете испортить гарнир
Как быстро приготовить тирамису?
- Время: 5 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 4 печенья Савоярди;
– 175 граммов маскарпоне или крем-сыра;
– 50 миллилитров сливок;
– 10 – 20 граммов сахарной пудры;
– 2 шота эспрессо;
– какао.
Приготовление:
- Взбейте в глубокой миске охлажденное маскарпоне или крем-сыр вместе с жирными сливками и сахарной пудрой до получения густой, устойчивой массы.
- Параллельно приготовьте два шота крепкого эспрессо и оставьте его немного остыть в отдельной емкости.
- Печенье Савоярди разломайте на удобные кусочки, подходящие под размер вашей чашки, и поочередно погружайте их в кофе на одну-две секунды, чтобы они пропитались, но не развалились.
- Выложите первый слой смоченного печенья на дно чашки, покройте его половиной подготовленного крема, после чего повторите слои еще раз.
- Щедро посыпьте десерт какао.
Как выбрать сливочный сыр?
В первую очередь обращайте внимание на состав и срок годности. Качественный продукт должен содержать только сливки (или молоко), закваску и щепотку соли. Допускается наличие натуральных стабилизаторов, например камедь рожкового дерева, рассказывает Tangosmaku.
Избегайте вариантов с растительными жирами, консервантами или усилителями вкуса, поскольку такой состав свидетельствует о низком качестве и может испортить текстуру вашего крема.
Выбирайте творог с жирностью не менее 60 – 70%. Он должен быть однородным, гладким и густым, без крупинок или лишней сыворотки на поверхности.
Что еще вкусного приготовить?
С пасхи, которая осталась, можно сделать вкусный торт.
А элементарное яблоко может сделать ваши котлетки невероятно сочными.