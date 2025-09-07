7 сентября, 20:02
От других рецептов вы откажетесь: рецепт томатного сока, который подарит наиболее насыщенный вкус
Основні тези
- Для приготовления томатного сока рекомендуется использовать спелые и ароматные домашние помидоры.
- Томатный сок подходит как для повседневных трапез, так и для праздничных столов.
Пока помидоры дешевые, стоит подумать не только о привычной консервации, но и томатном соке. С ним ваши трапезы станут незабываемыми!
Повседневная трапеза или праздничный стол – томатный сок всегда будет уместным. Вы точно будете себе благодарны за то, что позаботились о такой особой заготовке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.
Какие помидоры выбрать для сока?
Для сока лучше выбирать спелые плоды, а также убедитесь, что они достаточно ароматные. Лучше всего для заготовки сока подойдут домашние помидоры.
Как заготовить томатный сок на зиму?
- Время: 25 минут
- Порций: 3 литра сока
Ингредиенты:
– 4 килограмма помидоров;
– 500 – 600 граммов болгарского перца;
– 3 лавровых листа;
– 3 чайные ложки соли.
Приготовление:
- Помидоры хорошо моем, разрезаем пополам и пропускаем через соковыжималку.
- Переливаем сок в большую кастрюлю.
- Точно так же моем болгарский перец, очищаем от плодоножки, семян и внутренних перегородок, режем кусочками и тоже пропускаем через соковыжималку. Добавляем перец в кастрюлю к томатному соку.
- Ставим кастрюлю на огонь, доводим массу до кипения. Добавляем лавровый лист и соль, перемешиваем и кипятим примерно 10 минут.
- Горячую массу сразу разливаем в предварительно вымытые и простерилизованные банки, оставляя 1 – 2 сантиметра от края.
- Накрываем стерильными крышками и оставляем банки до полного остывания.
Приятного аппетита!
Какую еще закрутку нельзя пропустить в сезон?
- Обязательно стоит закрыть на зиму любимые кабачки.
- Их маринование – дело буквально нескольких минут, а наслаждаться ими вы сможете всю зиму.