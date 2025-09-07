Укр Рус
7 сентября, 20:02
От других рецептов вы откажетесь: рецепт томатного сока, который подарит наиболее насыщенный вкус

Лилия Имбировская-Сиваковская
  • Для приготовления томатного сока рекомендуется использовать спелые и ароматные домашние помидоры.
  • Томатный сок подходит как для повседневных трапез, так и для праздничных столов.

Пока помидоры дешевые, стоит подумать не только о привычной консервации, но и томатном соке. С ним ваши трапезы станут незабываемыми!

Повседневная трапеза или праздничный стол – томатный сок всегда будет уместным. Вы точно будете себе благодарны за то, что позаботились о такой особой заготовке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Какие помидоры выбрать для сока?

Для сока лучше выбирать спелые плоды, а также убедитесь, что они достаточно ароматные. Лучше всего для заготовки сока подойдут домашние помидоры.

Как заготовить томатный сок на зиму?

  • Время: 25 минут
  • Порций: 3 литра сока

Ингредиенты
– 4 килограмма помидоров;
– 500 – 600 граммов болгарского перца;
– 3 лавровых листа;
– 3 чайные ложки соли.

Приготовление:

  1. Помидоры хорошо моем, разрезаем пополам и пропускаем через соковыжималку.
  2. Переливаем сок в большую кастрюлю.
  3. Точно так же моем болгарский перец, очищаем от плодоножки, семян и внутренних перегородок, режем кусочками и тоже пропускаем через соковыжималку. Добавляем перец в кастрюлю к томатному соку.
  4. Ставим кастрюлю на огонь, доводим массу до кипения. Добавляем лавровый лист и соль, перемешиваем и кипятим примерно 10 минут.
  5. Горячую массу сразу разливаем в предварительно вымытые и простерилизованные банки, оставляя 1 – 2 сантиметра от края.
  6. Накрываем стерильными крышками и оставляем банки до полного остывания.

Приятного аппетита!

