Пока помидоры дешевые, стоит подумать не только о привычной консервации, но и томатном соке. С ним ваши трапезы станут незабываемыми!

Повседневная трапеза или праздничный стол – томатный сок всегда будет уместным. Вы точно будете себе благодарны за то, что позаботились о такой особой заготовке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Ukr.Media.

Интересно Лунный календарь закруток на сентябрь

Какие помидоры выбрать для сока? Для сока лучше выбирать спелые плоды, а также убедитесь, что они достаточно ароматные. Лучше всего для заготовки сока подойдут домашние помидоры.

Как заготовить томатный сок на зиму?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 3 литра сока

Ингредиенты:

– 4 килограмма помидоров;

– 500 – 600 граммов болгарского перца;

– 3 лавровых листа;

– 3 чайные ложки соли.

Приготовление:

Помидоры хорошо моем, разрезаем пополам и пропускаем через соковыжималку. Переливаем сок в большую кастрюлю. Точно так же моем болгарский перец, очищаем от плодоножки, семян и внутренних перегородок, режем кусочками и тоже пропускаем через соковыжималку. Добавляем перец в кастрюлю к томатному соку. Ставим кастрюлю на огонь, доводим массу до кипения. Добавляем лавровый лист и соль, перемешиваем и кипятим примерно 10 минут. Горячую массу сразу разливаем в предварительно вымытые и простерилизованные банки, оставляя 1 – 2 сантиметра от края. Накрываем стерильными крышками и оставляем банки до полного остывания.

Приятного аппетита!

Какую еще закрутку нельзя пропустить в сезон?