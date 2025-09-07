Укр Рус
7 вересня, 20:02
2

Від інших рецептів ви відмовитеся: рецепт томатного соку, який подарує найбільш насичений смак

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Поки помідори дешеві, варто подумати не лише про звичну консервацію, а й томатний сік. З ним ваші трапези стануть незабутніми!

Повсякденна трапеза чи святковий стіл – томатний сік завжди буде доречним. Ви точно будете собі вдячні за те, що попіклувалися про таку особливу заготовку, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Ukr.Media. 

Які помідори обрати для соку?

Для соку найкраще обирати стиглі плоди, а також переконайтеся, що вони достатньо ароматні. Найкраще для заготівлі соку підійдуть домашні помідори. 

Як заготувати томатний сік на зиму? 

  • Час: 25 хвилин
  • Порцій: 3 літри соку

Інгредієнти
– 4 кілограми помідорів;
– 500 – 600 грамів болгарського перцю;
– 3 лаврові листки;
– 3 чайні ложки солі. 

Приготування

  1. Помідори добре миємо, розрізаємо навпіл і пропускаємо через соковижималку.
  2. Переливаємо сік у велику каструлю.
  3. Точно так само миємо болгарський перець, очищаємо від плодоніжки, насіння та внутрішніх перегородок, ріжемо шматочками і теж пропускаємо через соковижималку. Додаємо перець у каструлю до томатного соку.
  4. Ставимо каструлю на вогонь, доводимо масу до кипіння. Додаємо лавровий лист і сіль, перемішуємо та кип’ятимо приблизно 10 хвилин.
  5. Гарячу масу відразу розливаємо у попередньо вимиті та простерилізовані банки, залишаючи 1 – 2 сантиметри від краю.
  6. Накриваємо стерильними кришками та залишаємо банки до повного охолодження.

Смачного!

