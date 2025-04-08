Все просто, но не наделайте глупостей: как растопить мед, который засахарился

С каждым случалось, что мед становился слишком твердым, хоть ножом режь. Помочь этому можно, но делать все нужно осмотрительно.

Если ваш мед засахарился, стоит полагаться не на интуицию, а на советы опытных пасечников. В противном случае можно испортить такой ценный продукт, рассказывает 24 Канал.

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Можно ли нагревать мед в микроволновке

Теоретически ничего не мешает поставить мед в микроволновку, его вкус от этого не ухудшится. Но температура в 400 градусов разрушит много полезных соединений, поэтому он превратится в обычный подсластитель.

Бытует мнение, что мед нельзя нагревать из-за выделения опасного соединения. Речь идет об оксиметилфурфуроле, но чтобы он выделился, мед нужно довести до температуры плавления, и даже в таком случае количество этого вещества будет недостаточным, чтобы нанести вред вашему здоровью.

Топить мед надо правильно / Фото Freepik

Как правильно топить мед

Проще всего воспользоваться водой из крана. Положите нужное количество меда в пакетик или маленькую банку, которую надо поставить под струю температурой примерно 45 градусов.

Также можно воспользоваться водяной баней. Здесь также следует не допустить нагревания воды в более 40 – 45 градусов.

Если вам нужно небольшое количество меда к чаю, то просто положите в банку ломтик лимона – его кислота уже через несколько минут растопит необходимое количество продукта.