Торт за 15 минут без духовки и печенья: простой десерт из крошки и нежного сметанного крема
Быстрый торт без духовки может быть не менее впечатляющим, чем классический выпеченный десерт, если в нем сочетаются крошащаяся текстура и густой крем. Здесь все держится на простых ингредиентах и коротких действиях, а вкус "собирается" уже в холодильнике.
Можно ли испечь торт без духовки, печенья и долгих хлопот? Да, если вместо коржей использовать обжаренную крошку, а основу десерта приготовить на сметанном креме, советует "Господинька".
Как приготовить нежный торт?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 250 граммов муки;
– 80 граммов сахара;
– 140 граммов сливочного масла;
– 1/3 чайной ложки соли;
– 2 яйца;
– 130 граммов сахара;
– 20 граммов крахмала;
– 500 граммов сметаны 20%;
– ванилин или ванильный сахар;
– 40–50 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Смешайте муку с солью, сахаром и мягким сливочным маслом и растертите все руками в мелкую крошку.
- Пересыпьте крошку в сухую сковороду и обжарьте до золотистого цвета, постоянно помешивая.
- В кастрюле с толстым дном смешайте яйца, сахар и крахмал, добавьте сметану и перемешайте.
- Варите крем на огне до загустения, не переставая помешивать, а в конце добавьте ванилин.
- Вмешайте мягкое сливочное масло, переложите крем в миску и накройте пищевой пленкой "контакт". Оставьте до полного остывания, после чего переложите в кондитерский мешок.
- Подготовьте форму: выстелите ее пергаментом, а края смажьте маслом и тоже выстелите пергаментом.
- Отложите 3 столовые ложки крошки для украшения, остальное разделите на 4 части.
- Выложите в форму слой крошки, сверху – крем из кондитерского мешка, затем снова крошку и повторяйте слои, пока не используете все.
- Посыпьте торт отложенной крошкой, накройте пленкой и поставьте на ночь в холодильник.
Важно! Именно охлаждение делает этот десерт целостным: крошка пропитывается кремом, и торт хорошо держит форму.