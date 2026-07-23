Торт за 15 минут без духовки и печенья: простой десерт из крошки и нежного сметанного крема

Быстрый торт без духовки может быть не менее впечатляющим, чем классический выпеченный десерт, если в нем сочетаются крошащаяся текстура и густой крем. Здесь все держится на простых ингредиентах и коротких действиях, а вкус "собирается" уже в холодильнике.

Можно ли испечь торт без духовки, печенья и долгих хлопот? Да, если вместо коржей использовать обжаренную крошку, а основу десерта приготовить на сметанном креме, советует "Господинька". Как приготовить нежный торт? Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 250 граммов муки;

– 80 граммов сахара;

– 140 граммов сливочного масла;

– 1/3 чайной ложки соли;

– 2 яйца;

– 130 граммов сахара;

– 20 граммов крахмала;

– 500 граммов сметаны 20%;

– ванилин или ванильный сахар;

– 40–50 граммов сливочного масла. Приготовление: Смешайте муку с солью, сахаром и мягким сливочным маслом и растертите все руками в мелкую крошку. Пересыпьте крошку в сухую сковороду и обжарьте до золотистого цвета, постоянно помешивая. В кастрюле с толстым дном смешайте яйца, сахар и крахмал, добавьте сметану и перемешайте. Варите крем на огне до загустения, не переставая помешивать, а в конце добавьте ванилин. Вмешайте мягкое сливочное масло, переложите крем в миску и накройте пищевой пленкой "контакт". Оставьте до полного остывания, после чего переложите в кондитерский мешок. Подготовьте форму: выстелите ее пергаментом, а края смажьте маслом и тоже выстелите пергаментом. Отложите 3 столовые ложки крошки для украшения, остальное разделите на 4 части. Выложите в форму слой крошки, сверху – крем из кондитерского мешка, затем снова крошку и повторяйте слои, пока не используете все. Посыпьте торт отложенной крошкой, накройте пленкой и поставьте на ночь в холодильник. Важно! Именно охлаждение делает этот десерт целостным: крошка пропитывается кремом, и торт хорошо держит форму.