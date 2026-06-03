Торт из дерунов вы еще не готовили: делаем большую порцию наслаждения с мясом и грибами
Хрустящие деруны это то блюдо, перед которым просто невозможно устоять. А что вы скажете на то, чтобы приготовить большой и аппетитный торт?
Представьте себе огромную порцию драников с мясом и грибами, поданную с любимой сметаной. Это действительно стоит вашего внимания и усилий, а с рецептом из TikTok myroslava.pekariuk все точно пройдет на высшем уровне!
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Как приготовить торт из драников?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
деруны:
– 5 картофелин;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки муки;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка сметаны;
– соль, перец, паприка по вкусу;
начинка:
– 200 граммов свинины;
– 1 лук;
– 200 граммов грибов;
– 1 столовая ложка муки;
– 4 столовые ложки сметаны;
– соль, перец, паприка, укроп, чеснок;
– 150 граммов сыра.
Делаем большую порцию удовольствия: смотрите видео
Приготовление:
- Сначала очищенный картофель вместе с луком натираем на мелкой терке.
- Вбиваем туда яйцо, всыпаем муку, добавляем ложку сметаны и специи. Все тщательно вымешиваем и обжариваем на сковороде тонкие, золотистые драники с обеих сторон.
- На хорошо разогретой сковороде с маслом поджариваем кусочки мяса с измельченным луком.
- Когда они подрумянятся, добавляем нарезанные грибы, всыпаем немного муки для густоты, приправляем специями и заливаем сметаной.
- Продолжаем тушить мясно-грибную смесь еще в течение 5 минут.
- После этого убираем сковороду с плиты, добавляем свежий измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок.
- Теперь начинаем собирать наш праздничный торт: на плоскую форму выкладываем первый дерун, щедро покрываем его горячей начинкой и притрушиваем тертым сыром, повторяя эти слои один за другим.
- Сформированное блюдо отправляем в разогретый духовой шкаф и выпекаем при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут, пока сыр полностью не расплавится и не превратится в аппетитную румяную корочку.