Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Торт из дерунов вы еще не готовили: делаем большую порцию наслаждения с мясом и грибами
3 июня, 14:30
2

Торт из дерунов вы еще не готовили: делаем большую порцию наслаждения с мясом и грибами

Лилия Имбировская-Сиваковская

Хрустящие деруны это то блюдо, перед которым просто невозможно устоять. А что вы скажете на то, чтобы приготовить большой и аппетитный торт?

Представьте себе огромную порцию драников с мясом и грибами, поданную с любимой сметаной. Это действительно стоит вашего внимания и усилий, а с рецептом из TikTok myroslava.pekariuk все точно пройдет на высшем уровне!

Читайте также Нельзя промывать клубнику в дуршлаге: как это правильно делать

Как приготовить торт из драников?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
деруны: 
– 5 картофелин;
– 1 лук;
– 2 столовые ложки муки;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка сметаны;
– соль, перец, паприка по вкусу;
начинка: 
– 200 граммов свинины;
– 1 лук;
– 200 граммов грибов;
– 1 столовая ложка муки;
– 4 столовые ложки сметаны;
– соль, перец, паприка, укроп, чеснок;
– 150 граммов сыра.

Делаем большую порцию удовольствия: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сначала очищенный картофель вместе с луком натираем на мелкой терке.
  2. Вбиваем туда яйцо, всыпаем муку, добавляем ложку сметаны и специи. Все тщательно вымешиваем и обжариваем на сковороде тонкие, золотистые драники с обеих сторон.
  3. На хорошо разогретой сковороде с маслом поджариваем кусочки мяса с измельченным луком.
  4. Когда они подрумянятся, добавляем нарезанные грибы, всыпаем немного муки для густоты, приправляем специями и заливаем сметаной.
  5. Продолжаем тушить мясно-грибную смесь еще в течение 5 минут.
  6. После этого убираем сковороду с плиты, добавляем свежий измельченный укроп и пропущенный через пресс чеснок.
  7. Теперь начинаем собирать наш праздничный торт: на плоскую форму выкладываем первый дерун, щедро покрываем его горячей начинкой и притрушиваем тертым сыром, повторяя эти слои один за другим.
  8. Сформированное блюдо отправляем в разогретый духовой шкаф и выпекаем при температуре 180 градусов примерно 15 – 20 минут, пока сыр полностью не расплавится и не превратится в аппетитную румяную корочку.

Связанные темы:

Вкусные и простые рецепты