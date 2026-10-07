Затмит даже самые известные пироги: осенний торт "Яблоки в снегу" по проверенному рецепту

Когда сезон ароматных домашних яблок в самом разгаре, обычная шарлотка быстро надоедает, и хочется создать настоящий кондитерский шедевр.

Торт "Яблоки в снегу" – именно та выпечка, которая влюбляет в себя с первого кусочка. В нем удивительным образом сочетаются рассыпчатые песочные коржи с тонкой медовой ноткой, большим количеством сочной яблочно-коричной начинки и бархатистым ванильным кремом на заварной пудинговой основе, рассказывает "Господинька".

Как приготовить "Яблоки в снегу"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 12

Ингредиенты:

для медово-песочных коржей:

– 500 граммов муки;

– 200 граммов размягченного масла;

– 150 граммов сахара;

– 2 столовые ложки меда;

– 2 яичных желтка;

– 10 граммов разрыхлителя;

яблочная начинка:

– 2,5 килограмма яблок;

– 80 граммов сливочного масла;

– 2–3 столовые ложки сахара;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

заварной крем:

– 1 литр молока;

– 1 пачка ванильного пудинга;

– 6 столовых ложек муки;

– 200 граммов сахара;

– 350 граммов жирного сливочного масла комнатной температуры;

декор:

– 2 – 3 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление: