Этот торт заставит забыть о других десертах: как приготовить знаменитый "Лебединый пух"
- "Лебединый пух" – это легкий и воздушный торт с нежным кремом, что легко готовится.
- Ингредиенты включают яйца, сахар, молоко, масло, муку и крем из сметаны и сгущенного молока.
На выходные всегда уместно приготовить что-то сладенькое. "Лебединый пух" – это большая порция наслаждения, которая не требует много усилий.
Легкость, воздушная структура и нежный крем – это именно то сочетание, которое мы постоянно ждем в десертах. "Лебединый пух" не просто соответствует этим качествам, но и позволяет получить этот результат практически без усилий, рассказывает портал "Смакуем".
Как приготовить торт "Лебединый пух"?
- Время: 30 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– щепотка соли;
– 80 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 40 миллилитров молока;
– 40 миллилитров растительного масла;
– 100 граммов муки;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
крем:
– 500 миллилитров сметаны;
– 300 миллилитров сгущенного молока;
– 24 загустителя для сметаны.
Идеальное решение к чаепитию / Фото "Смак"
Приготовление:
- Для достижения идеального результата важно заранее выставить все продукты на стол, чтобы они приобрели одинаковую комнатную температуру.
- Начните с яиц: взбейте их с солью, сахаром и ванилью до состояния густой, невесомой светлой пены.
- После этого осторожно введите молоко и масло, стараясь не разрушить воздушную структуру смеси.
- На следующем этапе соедините просеянную муку с разрыхлителем и порционно добавляйте к яичной основе.
- Перемешивайте массу очень деликатно, плавными движениями, чтобы будущий бисквит получился пористым и хорошо поднялся. Готовое тесто перелейте на противень, покрытый пергаментной бумагой, и разровняйте его по всей поверхности тонким слоем.
- Выпекайте основу до легкой золотистости и упругости.
- После приготовления дайте коржу полностью остыть.
- Для крема взбейте сметану с загустителем до устойчивых пиков, а затем постепенно подмешивайте сгущенное молоко, регулируя вкус на свое усмотрение. Готовая масса должна быть одновременно нежной и стабильной.
- Разделите охлажденный бисквит на равные части. Каждый слой, а также бока и верх торта обильно смажьте сметанным кремом.
- Чтобы десерт стал максимально сочным и нежным, оставьте его в холодильнике на несколько часов для полной пропитки.
Как придать крему "пломбирности"?
Чтобы сметанный крем превратился в настоящий пломбир', добавьте к нему немного сливочного сыра и натуральную ваниль. Сливочный сыр уберет лишнюю кислинку сметаны, придаст крему плотности и того самого привкуса мороженого, рассказывает портал Smakosze.
На 500 миллилитров сметаны нужно примерно 150 – 200 граммов маскарпоне или Филадельфии. Взбивайте все с сахарной пудрой, тогда структура крема будет более гладкой.
