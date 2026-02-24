Лучший торт для сладких будней: простой рецепт "Монастырской хаты"

Всегда стоит иметь в холодильнике что-то сладенькое. "Монастырская хата" – идеальное решение, если еще остались запасы вишен.

Этот торт остается популярным из поколения в поколение, ведь сочетает в себе нежность десерта и яркий акцент ягод. Этот тот случай, когда каждая минута старания вознаграждается наслаждением, рассказывает Beszamel.

Читайте также Постный пирог с маком от Лилии Цвит: нежное наслаждение, которое стоит попробовать

Как приготовить торт "Монастырская хата"?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 400 граммов муки;

– 250 граммов сливочного масла;

– 200 граммов сметаны;

– 5 граммов соды;

– 5 миллилитров уксуса;

крем:

– 200 граммов сахарной пудры;

– 200 граммов жирных сливок;

– 600 граммов сметаны;

– цедра 1 апельсина;

начинка:

– 1,5 килограмма вишен;

– 150 граммов сахарной пудры;

– 80 граммов черного шоколада.

Торт, который любят все / Фото Cookpad

Приготовление:

Сначала подготовьте основу: просейте пшеничную муку через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков и насытить его кислородом. В отдельной емкости соедините сметану с содой, погашенной уксусом, после чего введите мягкое сливочное масло и взбейте массу миксером. Постепенно всыпайте муку, замешивая эластичное тесто. Разделите его на 15 равных частей, сформируйте шарики и оставьте их в холодильнике под пленкой на два часа. Для начинки используйте вишню: если она замороженная, заранее слейте весь сок, а затем смешайте ягоды с сахарной пудрой. Отдохнувшие шарики теста раскатайте в продолговатые прямоугольники. Выложите вишни в ряд по центру каждой заготовки, плотно защепите края, формируя "трубочки", и выпекайте их при 180 градусах около 15 минут до золотистости. Для крема взбейте до пышности сметану, сливки, сахарную пудру и ароматную апельсиновую цедру. Соберите десерт в форме пирамиды: нижний ярус из 5 палочек, следующие – из 4, 3, 2 и 1, щедро перемазывая каждый слой кремом. Готовый торт украсьте шоколадной стружкой и оставьте в холодильнике на три часа для полной пропитки.

Как стабилизировать крем?

Чтобы сметанный крем для вашего торта был густым и стабильным без лишней химии, лучше всего заранее "отвесить" сметану. Для этого выложите ее в дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли, и оставьте в холодильнике на 4 – 6 часов, а лучше на ночь, советует Kuchnia.

За это время лишняя сыворотка стечет, и вы получите очень плотную массу, которая по текстуре напоминает сливочный сыр. Также важно использовать ингредиенты только в охлажденном виде - и сметана, и сливки должны быть только из холодильника. Когда начнете взбивать, сначала пройдитесь миксером по сметане с пудрой, а затем постепенно вводите сливки.

Что еще приготовить?