Лучший торт для сладких будней: простой рецепт "Монастырской хаты"
- "Монастырская хата" это простой рецепт торта, который можно приготовить с вишнями.
- Этот торт является идеальным решением для сладких будней, которое не требует много усилий.
Всегда стоит иметь в холодильнике что-то сладенькое. "Монастырская хата" – идеальное решение, если еще остались запасы вишен.
Этот торт остается популярным из поколения в поколение, ведь сочетает в себе нежность десерта и яркий акцент ягод. Этот тот случай, когда каждая минута старания вознаграждается наслаждением, рассказывает Beszamel.
Как приготовить торт "Монастырская хата"?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
тесто:
– 400 граммов муки;
– 250 граммов сливочного масла;
– 200 граммов сметаны;
– 5 граммов соды;
– 5 миллилитров уксуса;
крем:
– 200 граммов сахарной пудры;
– 200 граммов жирных сливок;
– 600 граммов сметаны;
– цедра 1 апельсина;
начинка:
– 1,5 килограмма вишен;
– 150 граммов сахарной пудры;
– 80 граммов черного шоколада.
Торт, который любят все / Фото Cookpad
Приготовление:
- Сначала подготовьте основу: просейте пшеничную муку через мелкое сито, чтобы избавиться от комочков и насытить его кислородом.
- В отдельной емкости соедините сметану с содой, погашенной уксусом, после чего введите мягкое сливочное масло и взбейте массу миксером.
- Постепенно всыпайте муку, замешивая эластичное тесто. Разделите его на 15 равных частей, сформируйте шарики и оставьте их в холодильнике под пленкой на два часа.
- Для начинки используйте вишню: если она замороженная, заранее слейте весь сок, а затем смешайте ягоды с сахарной пудрой. Отдохнувшие шарики теста раскатайте в продолговатые прямоугольники.
- Выложите вишни в ряд по центру каждой заготовки, плотно защепите края, формируя "трубочки", и выпекайте их при 180 градусах около 15 минут до золотистости.
- Для крема взбейте до пышности сметану, сливки, сахарную пудру и ароматную апельсиновую цедру.
- Соберите десерт в форме пирамиды: нижний ярус из 5 палочек, следующие – из 4, 3, 2 и 1, щедро перемазывая каждый слой кремом.
- Готовый торт украсьте шоколадной стружкой и оставьте в холодильнике на три часа для полной пропитки.
Как стабилизировать крем?
Чтобы сметанный крем для вашего торта был густым и стабильным без лишней химии, лучше всего заранее "отвесить" сметану. Для этого выложите ее в дуршлаг, застеленный несколькими слоями марли, и оставьте в холодильнике на 4 – 6 часов, а лучше на ночь, советует Kuchnia.
За это время лишняя сыворотка стечет, и вы получите очень плотную массу, которая по текстуре напоминает сливочный сыр. Также важно использовать ингредиенты только в охлажденном виде - и сметана, и сливки должны быть только из холодильника. Когда начнете взбивать, сначала пройдитесь миксером по сметане с пудрой, а затем постепенно вводите сливки.
