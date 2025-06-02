10 минут и без выпекания: простейший рецепт любимого торта "Прага" – это просто находка

С этим рецептом в вашем холодильнике всегда будет вкусняшка к чаю или кофе. Особым подарком этот десерт станет для тех, у кого очень загруженный график.

Торт "Прага" – это вершина шоколадного наслаждения, который имеет большую популярность среди ценителей сладенького. Над оригинальным рецептом нужно похлопотать, поэтому 24 Канал предлагает обратить внимание на упрощенный вариант от портала "На пенсии", с которым результат получится не менее красноречивым.

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Рецепт торта "Прага" без выпекания

Время : 10 минут + пропитка

: 10 минут + пропитка Порций: 8

Ингредиенты:

"коржи" и посыпка:

– 400 граммов шоколадного печенья;

– 50 граммов тертого шоколада;

крем:

– 2 яйца;

– 150 граммов сахара;

– 3 столовые ложки какао;

– 3 столовые ложки муки;

– 600 миллилитров молока;

– 80 граммов сливочного масла.

Приготовление:

В кастрюлю вбейте яйца, добавьте сахар, какао-порошок и муку. Перемешайте все до полной однородности, масса должна быть гладкой и без комочков. Постепенно вливайте молоко, продолжая мешать. Поставьте кастрюлю на слабый огонь. Варите крем, постоянно помешивая, пока он не загустеет. Когда крем достигнет нужной консистенции, добавьте сливочное масло. Перемешайте до растворения масла, снимите с плиты и оставьте охлаждаться. В подготовленную форму выложите слой крема, сверху – печенье, затем снова крем, и снова печенье. Продолжайте чередование слоев, завершая кремом. Верхушку посыпьте натертым шоколадом или какао. Поставьте торт в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Приятного аппетита!

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