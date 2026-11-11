Обычная "Шуба" – прощай: новый рецепт популярного салата со сказочно красивой подачей

Классический салат "Сельдь под шубой" всегда остается фаворитом праздничного застолья, однако его привычная подача в салатнике часто теряет аккуратный вид уже после первой порционной ложки.

Настоящей находкой для эффектной сервировки становится формат закусочного торта: благодаря добавлению растворенного желатина в майонезную заправку все слои надежно стабилизируются, а блюдо легко нарезается острым ножом на ровные, контрастные кусочки с безупречным срезом, рассказывает YouTube-канал LOZOVSKI.

Еще одна весомая отличительная черта этой версии заключается в нарезке отварных овощей мелкими одинаковыми кубиками вместо традиционного натирания на терке. Такая техника сохраняет естественную текстуру и сочность каждого ингредиента, не превращая салат в однородную кашу, а предварительное ошпаривание репчатого лука кипятком устраняет лишнюю горечь, оставляя приятный хруст.

Как приготовить торт "Шуба"?

Время : 30 минут + застывание

: 30 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

– 4 отварных картофелины среднего размера;

– 2 отварные сладкие моркови;

– 2 отварных свеклы;

– 1 репчатая луковица;

– 4 филе слабосоленой сельди;

– 350 граммов майонеза;

– 25 граммов быстрорастворимого желатина;

– 100 миллилитров холодной питьевой воды;

– 1 щепотка каменной соли;

– 1 щепотка сахара;

– 1 щепотка черного молотого перца.

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Приготовление: