Ресторанный десерт за 10 минут: турецкий рецепт без яиц и духовки
- Турецкий десерт без яиц и духовки можно приготовить за 10 минут.
- Для приготовления нужно кокосовая стружка, молоко, сахар, мука, сливочное масло, ванильный сахар и вишневый соус.
Если на праздники не успеваете со сладеньким –не беда. За считанные минуты вы можете подать к столу настоящий шедевр.
Этот турецкий десерт может стать спасением в самый трудный момент праздничных приготовлений. Даже если нет света и осталось мало времени, вы еще сможете подать к столу изысканное лакомство, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".
Как быстро приготовить десерт без духовки?
- Время: 10 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 – 2 стакана кокосовой стружки;
– 1 литр молока;
– 150 граммов сахара;
– 110 граммов муки;
– 60 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка ванильного сахара;
вишневый соус:
– 500 миллилитров вишневого сока (можно взять другой);
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 2 столовые ложки муки;
– 75 граммов сахара.
Приготовление:
- Кокосовую стружку высыпаем на противень и разравниваем.
- В кастрюле смешиваем молоко, сахар и муку.
- Варим до загустения, затем снимаем с огня и сразу добавляем масло с ванильным сахаром.
- Выливаем крем на стружку, разравниваем и ставим в холодильник до охлаждения массы.
- Далее просто остается смешать все ингредиенты для крема и варить до загустения массы. Затем вливаем крем на кокосовую стружку, вырезаем прямоугольники и заворачиваем их в рулетики.
Как не испортить крем?
Готовьте крем на медленном огне. Важно не доводить его до кипения, отмечает портал Kuchnia.
Масло нужно вмешивать в крем плавными движениями, чтобы крем приобрел нежную консистенцию. Таким образом ваш десерт будет не только вкусным, но и воздушным.
