Ресторанный десерт за 10 минут: турецкий рецепт без яиц и духовки

Если на праздники не успеваете со сладеньким –не беда. За считанные минуты вы можете подать к столу настоящий шедевр.

Этот турецкий десерт может стать спасением в самый трудный момент праздничных приготовлений. Даже если нет света и осталось мало времени, вы еще сможете подать к столу изысканное лакомство, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хозяйка".

Как быстро приготовить десерт без духовки?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 – 2 стакана кокосовой стружки;

– 1 литр молока;

– 150 граммов сахара;

– 110 граммов муки;

– 60 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

вишневый соус:

– 500 миллилитров вишневого сока (можно взять другой);

– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;

– 2 столовые ложки муки;

– 75 граммов сахара.

Минимум усилий и максимум удовольствия / Скриншот из видео "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Кокосовую стружку высыпаем на противень и разравниваем. В кастрюле смешиваем молоко, сахар и муку. Варим до загустения, затем снимаем с огня и сразу добавляем масло с ванильным сахаром. Выливаем крем на стружку, разравниваем и ставим в холодильник до охлаждения массы. Далее просто остается смешать все ингредиенты для крема и варить до загустения массы. Затем вливаем крем на кокосовую стружку, вырезаем прямоугольники и заворачиваем их в рулетики.

Как не испортить крем?

Готовьте крем на медленном огне. Важно не доводить его до кипения, отмечает портал Kuchnia.

Масло нужно вмешивать в крем плавными движениями, чтобы крем приобрел нежную консистенцию. Таким образом ваш десерт будет не только вкусным, но и воздушным.

Что еще попробовать приготовить?