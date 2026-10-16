Едят быстрее, чем мясо: тушеная капуста с морсом и пастой по рецепту, которому уже несколько десятилетий

Тушеная капуста – классическое блюдо домашней кухни, которое часто страдает от одной из двух крайностей: либо остается жесткой и сухой, либо разваривается до водянистой безвкусной массы. Секрет насыщенного вкуса и шелковистой текстуры кроется в правильном сочетании томатных ингредиентов и температурных режимов.

Вместо обычной воды или слишком концентрированной пасты здесь используется сбалансированный дуэт: густой томатный морс придает естественную сочность и мягкую кислинку, а ложечка обжаренной пасты – яркий насыщенный цвет и карамельный оттенок. Щепотка сахара окончательно выравнивает баланс, превращая простые овощи в самодостаточное ресторанное блюдо или идеальный гарнир, рассказывает "Господинька". Как вкусно тушить капусту? Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 килограмм капусты;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 3 столовые ложки растительного масла;

– 200 миллилитров морса или протертого томатного соуса;

– 1 чайная ложка концентрированной томатной пасты;

– 2 лавровых листа;

– 1 чайная ложка сахара;

– соль, перец, специи по вкусу. Приготовление: С капусты снимите верхние листья и нарежьте соломкой средней толщины: слишком тонкая нарезка быстро развалится при тушении, а большие куски будут готовиться неравномерно. Лук нарежьте мелкими кубиками, а очищенную сочную морковь натрите на средней или крупной терке. В глубокой сковороде с толстым дном или сотейнике хорошо разогрейте растительное масло. Выложите нарезанный лук и пассеруйте до прозрачности около трех минут, затем добавьте морковь и тушите овощи вместе до мягкости и появления легкого золотистого оттенка. Порциями переложите в сковороду нашинкованную капусту. Накройте крышкой на 4 – 5 минут на умеренном огне, чтобы она под действием пара прогрелась, пустила первый сок и заметно уменьшилась в объеме. После этого снимите крышку, увеличьте огонь и обжаривайте капусту, периодически перемешивая, примерно 7–8 минут, пока на отдельных полосках не появится аппетитный карамельный румянец – именно эта обжарка придает тот самый фирменный вкус, которого никогда не достичь простой варкой. Влейте томатный морс, добавьте ложечку томатной пасты, всыпьте сахар, молотый черный перец и положите лавровые листья. Тщательно перемешайте соус, чтобы он равномерно обволок каждую полоску капусты, снова плотно накройте крышкой и убавьте огонь до минимума. Тушите блюдо 15 – 20 минут (молодой капусте хватит и 10 минут, а плотной зимней понадобится чуть больше времени), пока она не приобретет желаемую нежную мягкость, но не потеряет приятную упругость. В конце обязательно попробуйте блюдо на вкус и только тогда добавьте соль по необходимости: томатный морс часто уже содержит соль, поэтому преждевременный посол может нарушить баланс. Удалите лавровые листья, чтобы капуста не приобрела лишнюю горечь, выключите огонь и дайте капусте настояться под крышкой 10 минут перед подачей.