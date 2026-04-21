Творожная запеканка, которая всегда удается: проверенный домашний рецепт

Творожная запеканка редко надоедает, потому что каждый раз ее легко сделать немного другой. Сегодня – с цедрой лимона, завтра – с сухофруктами, а иногда достаточно просто хорошей сметаны, чтобы вкус уже звучал иначе.

Для запеканки важна именно текстура – плотная, но мягкая, без лишней влаги и без сухого края после духовки, пишет Яна Кориненко. Важное значение не только состав, но и то, как именно запеканка охлаждается после выпекания.

Как приготовить творожную запеканку?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов творога;

– 80 граммов сахара;

– 1 чайная ложка ванильного сахара;

– 0,5 чайной ложки соли;

– 45 граммов кукурузного крахмала;

– 130 граммов сметаны;

– 2 яйца;

– сухофрукты по вкусу;

– цукаты по вкусу;

– цедра лимона по вкусу.

Приготовление:

В чашу блендера переложите творог, добавьте яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и соль, после чего перебейте все до однородной массы. Затем всыпьте кукурузный крахмал и еще раз тщательно перемешайте, чтобы масса осталась равномерной. Далее добавьте сухофрукты, цукаты и цедру лимона, аккуратно размешивая, чтобы начинка равномерно распределилась. Готовую творожную массу переложите в форму для выпекания. На дно духовки поставьте емкость с водой, чтобы запеканка готовилась на водяной бане. Выпекайте при температуре 170 градусов примерно 1 час. После завершения выпекания не доставайте запеканку сразу: немного приоткройте дверцу духовки и оставьте ее внутри до полного остывания. Такая структура будет более нежной, а сама запеканка будет лучше держать форму.

Какой сыр выбрать для запеканки?

Для запеканок и сырников лучше всего подходит творог средней жирности – не слишком сухой, но и не водянистый. Если творог крошится, но при сжимании легко собирается в массу, это хороший вариант, пишет Кyiv. Именно такой продукт дает правильную текстуру: сырники держат форму, а запеканка не становится тяжелой или слишком влажной.

Слишком мокрый творог перед приготовлением лучше отжать, иначе придется добавлять больше муки или манки, а это уже меняет вкус. Очень сухой тоже не идеален – готовое блюдо может получиться плотным.

Для нежной запеканки сыр часто дополнительно перетирают или перебивают, а для сырников иногда достаточно просто хорошо размять вилкой. Именно от качества сыра здесь зависит больше, чем от остальных ингредиентов.

