Запеченная тыква с говядиной и сыром: сытное блюдо, которое подают прямо в овоще

Сочная начинка, расплавленный сыр и нежная тыква, которая сохраняет форму до последнего кусочка – именно так выглядит идеальное осеннее блюдо. И вы сможете приготовить его без лишних усилий!

Тыква здесь выступает не просто в качестве ингредиента, а как естественная "форма" для запекания. Внутри – мясо, овощи и сыр, которые вместе составляют простой, но очень эффектный ужин, рассказывает аккаунт kubfood в инстаграме. Как приготовить тыкву с говядиной и сыром? Время: 40 минут

40 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 небольшая тыква;

– 250 граммов говядины;

– 70 граммов лука;

– 60 граммов моркови;

– 80 граммов красного перца;

– 100 граммов грибов;

– 120 граммов картофеля;

– 1 сыр Briette;

– 1 веточка свежего розмарина. Такая тыква вам точно понравится: смотрите видео Приготовление: Срежьте верхушку тыквы и удалите мякоть, чтобы получилась "чаша" с крышкой. На сковороде обжарьте говядину, нарезанную кубиками. Добавьте мелко нарезанные лук, морковь, перец, грибы и картофель кубиками и хорошо все обжарьте. Переложите начинку в тыкву, сверху положите сыр Briette и веточку розмарина. Накройте тыкву верхушкой и заверните в фольгу. Поставьте в духовку примерно на 40 минут, пока тыква не станет мягкой. Раскройте фольгу и подавайте прямо в тыкве с горячей начинкой и расплавленным сыром.