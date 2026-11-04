Старинный рецепт на молоке: как приготовить настоящую украинскую тыквенную кашу с пшоном

Классическая тыквенная каша с пшоном – одно из самых известных традиционных блюд украинской кухни, в котором сочетаются естественная сладость спелой осенней тыквы и бархатистая сытность проваренной крупы.

Главный секрет безупречного вкуса кроется в правильной подготовке пшена: чтобы оно не горчило и не портило блюдо неприятным привкусом, крупу обязательно ошпаривают кипятком и тщательно промывают в нескольких водах перед варкой, рассказывает YouTube-канал "Экспериментируем на кухне".

Благодаря высокому содержанию природных сахаров в спелой тыкве блюдо получается умеренно сладким даже без добавления рафинированного сахара, а щепотка ванилина придает ему изысканный десертный аромат. Такая каша прекрасно вкусна как только что снятая с плиты, так и на следующий день в охлажденном виде, когда ее консистенция становится еще гуще и плотнее.

Как приготовить тыквенную кашу?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 700 – 800 граммов очищенной спелой тыквы;

– 8 столовых ложек пшена;

– 300 – 400 миллилитров воды для первоначального тушения;

– 1,2 литра молока жирностью 2,5 – 3,2%;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка ванилина.

Готовим тыквенную кашу по-украински: смотрите видео

Приготовление: