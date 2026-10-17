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17 октября, 22:01
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Тыквенное варенье на зиму: 3 необычных рецепта с ванилью, имбирем и курагой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Осенью тыкву часто используют для приготовления супов и каш, но из нее также получается густое ароматное варенье с очень характерным вкусом. Если добавить в него лимон, ваниль, имбирь или курагу, десерт станет еще интереснее.

Тыквенное варенье часто недооценивают, хотя именно из него выходит густой, ароматный и очень уютный десерт. А если добавить цитрусовые, имбирь или курагу, вкус становится значительно ярче и сложнее.

Какую тыкву лучше брать для варенья?

Для варенья лучше всего подходят сладкие сорта с яркой оранжевой мякотью – например, мускатные или Баттернат. Такая тыква обладает насыщенным вкусом, содержит меньше воды и хорошо разваривается, поэтому варенье получается густым без лишних усилий. Важно выбирать спелые плоды без повреждений и с плотной мякотью.

Классическое варенье с ванилью

Этот вариант – самый простой и нежный по вкусу. Лимон придает свежесть, а ванильный сахар – мягкий десертный аромат.

  • Время: 1 час 5 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 килограмма очищенной тыквы; 
– 1 килограмм сахара; 
– 200 миллилитров воды; 
– 1 лимон; 
– 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

  1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками.
  2. Переложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на небольшом огне 20 – 25 минут, пока кусочки не станут мягкими.
  3. Измельчите тыкву блендером до однородного пюре.
  4. Добавьте сахар, сок одного лимона и натертую цедру.
  5. Варите на слабом огне 30 – 40 минут.
  6. За 5 минут до окончания добавьте ванильный сахар.
  7. Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и герметично закройте.

Варенье из тыквы, апельсина и имбиря

Здесь вкус получается более пряным и свежим. Апельсин придает цитрусовую яркость, а имбирь – легкую пикантность.

  • Время: 1 час 20 минут + время на настаивание
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 килограмма очищенной тыквы; 
– 1 килограмм сахара; 
– 2 апельсина; 
– 30 граммов свежего имбиря; 
– 1 лимон.

Приготовление:

  1. Очистите тыкву и нарежьте небольшими кубиками.
  2. Снимите немного цедры с апельсина и выжмите сок.
  3. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке.
  4. Смешайте тыкву с сахаром, апельсиновым соком, цедрой и имбирем.
  5. Оставьте на несколько часов, чтобы тыква пустила сок.
  6. Варите 40 – 50 минут на слабом огне.
  7. Измельчите массу блендером до однородной консистенции.
  8. Добавьте сок одного лимона и проварите еще 5 – 10 минут.
  9. Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и закройте.

Варенье из тыквы с курагой и лимоном

Этот рецепт дает более насыщенный, слегка фруктовый вкус, а курага придает естественную сладость и текстуру.

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 2 килограмма очищенной тыквы; 
– 500 граммов кураги; 
– 1 килограмм сахара; 
– 1 лимон; 
– 200 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Курагу промойте и залейте теплой водой примерно на 20 минут.
  2. Тыкву нарежьте кубиками.
  3. Переложите тыкву в кастрюлю, добавьте курагу и налейте воду.
  4. Тушите 25 – 30 минут.
  5. Измельчите тыкву и курагу блендером или оставьте часть кусочков, если хотите сохранить текстуру.
  6. Добавьте сахар, сок и цедру лимона.
  7. Варите на небольшом огне 30 – 40 минут.
  8. Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и герметично закройте.