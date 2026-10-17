Гарбузове варення часто недооцінюють, хоча саме з нього виходить густий, ароматний і дуже затишний десерт. А якщо додати цитрусові, імбир або курагу, смак стає значно яскравішим і складнішим.
Який гарбуз краще брати для варення?
Для варення найкраще підходять солодкі сорти з яскравою помаранчевою м’якоттю – наприклад, мускатні або Баттернат. Такий гарбуз має насичений смак, менше води та добре розварюється, тож варення виходить густим без зайвих зусиль. Важливо обирати стиглі плоди без пошкоджень і зі щільною м’якоттю.
Класичне варення з ваніллю
Цей варіант – найпростіший і найніжніший за смаком. Лимон додає свіжості, а ванільний цукор – м’який десертний аромат.
- Час: 1 година 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми очищеного гарбуза;
– 1 кілограм цукру;
– 200 мілілітрів води;
– 1 лимон;
– 1 пакетик ванільного цукру.
Приготування:
- Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками.
- Перекладіть у каструлю, додайте воду і тушкуйте на невеликому вогні 20 – 25 хвилин, поки шматочки не стануть м’якими.
- Подрібніть гарбуз блендером до однорідного пюре.
- Додайте цукор, сік одного лимона та натерту цедру.
- Варіть на невеликому вогні 30 – 40 хвилин.
- За 5 хвилин до завершення додайте ванільний цукор.
- Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.
Варення з гарбуза, апельсина та імбиру
Тут смак виходить більш пряним і свіжим. Апельсин дає цитрусову яскравість, а імбир – легку пікантність.
- Час: 1 година 20 хвилин + час на настоювання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми очищеного гарбуза;
– 1 кілограм цукру;
– 2 апельсини;
– 30 грамів свіжого імбиру;
– 1 лимон.
Приготування:
- Очистьте гарбуз і наріжте невеликими кубиками.
- Зніміть трохи цедри з апельсина та вичавіть сік.
- Імбир очистьте й натріть на дрібній тертці.
- Змішайте гарбуз із цукром, апельсиновим соком, цедрою та імбиром.
- Залиште на кілька годин, щоб гарбуз пустив сік.
- Варіть 40 – 50 хвилин на невеликому вогні.
- Подрібніть масу блендером до однорідності.
- Додайте сік одного лимона і проваріть ще 5 – 10 хвилин.
- Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та закрийте.
Варення з гарбуза з курагою та лимоном
Цей рецепт дає більш насичений, трохи фруктовий смак, а курага додає природної солодкості та текстури.
- Час: 1 година 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 кілограми очищеного гарбуза;
– 500 грамів кураги;
– 1 кілограм цукру;
– 1 лимон;
– 200 мілілітрів води.
Приготування:
- Курагу промийте та залийте теплою водою приблизно на 20 хвилин.
- Гарбуз наріжте кубиками.
- Перекладіть гарбуз до каструлі, додайте курагу і налийте воду.
- Тушкуйте 25 – 30 хвилин.
- Подрібніть гарбуз і курагу блендером або залиште частину шматочків, якщо хочете текстуру.
- Додайте цукор, сік і цедру лимона.
- Варіть на невеликому вогні 30 – 40 хвилин.
- Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.