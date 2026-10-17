Гарбузове варення часто недооцінюють, хоча саме з нього виходить густий, ароматний і дуже затишний десерт. А якщо додати цитрусові, імбир або курагу, смак стає значно яскравішим і складнішим.

Який гарбуз краще брати для варення?

Для варення найкраще підходять солодкі сорти з яскравою помаранчевою м’якоттю – наприклад, мускатні або Баттернат. Такий гарбуз має насичений смак, менше води та добре розварюється, тож варення виходить густим без зайвих зусиль. Важливо обирати стиглі плоди без пошкоджень і зі щільною м’якоттю.

Класичне варення з ваніллю

Цей варіант – найпростіший і найніжніший за смаком. Лимон додає свіжості, а ванільний цукор – м’який десертний аромат.

Час: 1 година 5 хвилин

1 година 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми очищеного гарбуза;

– 1 кілограм цукру;

– 200 мілілітрів води;

– 1 лимон;

– 1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками. Перекладіть у каструлю, додайте воду і тушкуйте на невеликому вогні 20 – 25 хвилин, поки шматочки не стануть м’якими. Подрібніть гарбуз блендером до однорідного пюре. Додайте цукор, сік одного лимона та натерту цедру. Варіть на невеликому вогні 30 – 40 хвилин. За 5 хвилин до завершення додайте ванільний цукор. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Варення з гарбуза, апельсина та імбиру

Тут смак виходить більш пряним і свіжим. Апельсин дає цитрусову яскравість, а імбир – легку пікантність.

Час: 1 година 20 хвилин + час на настоювання

1 година 20 хвилин + час на настоювання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми очищеного гарбуза;

– 1 кілограм цукру;

– 2 апельсини;

– 30 грамів свіжого імбиру;

– 1 лимон.

Приготування:

Очистьте гарбуз і наріжте невеликими кубиками. Зніміть трохи цедри з апельсина та вичавіть сік. Імбир очистьте й натріть на дрібній тертці. Змішайте гарбуз із цукром, апельсиновим соком, цедрою та імбиром. Залиште на кілька годин, щоб гарбуз пустив сік. Варіть 40 – 50 хвилин на невеликому вогні. Подрібніть масу блендером до однорідності. Додайте сік одного лимона і проваріть ще 5 – 10 хвилин. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та закрийте.

Варення з гарбуза з курагою та лимоном

Цей рецепт дає більш насичений, трохи фруктовий смак, а курага додає природної солодкості та текстури.

Час: 1 година 20 хвилин

1 година 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми очищеного гарбуза;

– 500 грамів кураги;

– 1 кілограм цукру;

– 1 лимон;

– 200 мілілітрів води.

Приготування: