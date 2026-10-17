Гарбузове варення часто недооцінюють, хоча саме з нього виходить густий, ароматний і дуже затишний десерт. А якщо додати цитрусові, імбир або курагу, смак стає значно яскравішим і складнішим.

Який гарбуз краще брати для варення?

Для варення найкраще підходять солодкі сорти з яскравою помаранчевою м’якоттю – наприклад, мускатні або Баттернат. Такий гарбуз має насичений смак, менше води та добре розварюється, тож варення виходить густим без зайвих зусиль. Важливо обирати стиглі плоди без пошкоджень і зі щільною м’якоттю.

Класичне варення з ваніллю

Цей варіант – найпростіший і найніжніший за смаком. Лимон додає свіжості, а ванільний цукор – м’який десертний аромат.

  • Час: 1 година 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кілограми очищеного гарбуза;
– 1 кілограм цукру;
– 200 мілілітрів води;
– 1 лимон;
– 1 пакетик ванільного цукру.

Приготування:

  1. Очистьте гарбуз від шкірки та насіння, наріжте невеликими кубиками.
  2. Перекладіть у каструлю, додайте воду і тушкуйте на невеликому вогні 20 – 25 хвилин, поки шматочки не стануть м’якими.
  3. Подрібніть гарбуз блендером до однорідного пюре.
  4. Додайте цукор, сік одного лимона та натерту цедру.
  5. Варіть на невеликому вогні 30 – 40 хвилин.
  6. За 5 хвилин до завершення додайте ванільний цукор.
  7. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.

Варення з гарбуза, апельсина та імбиру

Тут смак виходить більш пряним і свіжим. Апельсин дає цитрусову яскравість, а імбир – легку пікантність.

  • Час: 1 година 20 хвилин + час на настоювання
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кілограми очищеного гарбуза;
– 1 кілограм цукру;
– 2 апельсини;
– 30 грамів свіжого імбиру;
– 1 лимон.

Приготування:

  1. Очистьте гарбуз і наріжте невеликими кубиками.
  2. Зніміть трохи цедри з апельсина та вичавіть сік.
  3. Імбир очистьте й натріть на дрібній тертці.
  4. Змішайте гарбуз із цукром, апельсиновим соком, цедрою та імбиром.
  5. Залиште на кілька годин, щоб гарбуз пустив сік.
  6. Варіть 40 – 50 хвилин на невеликому вогні.
  7. Подрібніть масу блендером до однорідності.
  8. Додайте сік одного лимона і проваріть ще 5 – 10 хвилин.
  9. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та закрийте.

Варення з гарбуза з курагою та лимоном

Цей рецепт дає більш насичений, трохи фруктовий смак, а курага додає природної солодкості та текстури.

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 кілограми очищеного гарбуза;
– 500 грамів кураги;
– 1 кілограм цукру;
– 1 лимон;
– 200 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Курагу промийте та залийте теплою водою приблизно на 20 хвилин.
  2. Гарбуз наріжте кубиками.
  3. Перекладіть гарбуз до каструлі, додайте курагу і налийте воду.
  4. Тушкуйте 25 – 30 хвилин.
  5. Подрібніть гарбуз і курагу блендером або залиште частину шматочків, якщо хочете текстуру.
  6. Додайте цукор, сік і цедру лимона.
  7. Варіть на невеликому вогні 30 – 40 хвилин.
  8. Гаряче варення розкладіть у стерилізовані банки та герметично закрийте.