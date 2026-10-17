Тыквенное варенье часто недооценивают, хотя именно из него выходит густой, ароматный и очень уютный десерт. А если добавить цитрусовые, имбирь или курагу, вкус становится значительно ярче и сложнее.

Какую тыкву лучше брать для варенья?

Для варенья лучше всего подходят сладкие сорта с яркой оранжевой мякотью – например, мускатные или Баттернат. Такая тыква обладает насыщенным вкусом, содержит меньше воды и хорошо разваривается, поэтому варенье получается густым без лишних усилий. Важно выбирать спелые плоды без повреждений и с плотной мякотью.

Классическое варенье с ванилью

Этот вариант – самый простой и нежный по вкусу. Лимон придает свежесть, а ванильный сахар – мягкий десертный аромат.

Время: 1 час 5 минут

1 час 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма очищенной тыквы;

– 1 килограмм сахара;

– 200 миллилитров воды;

– 1 лимон;

– 1 пакетик ванильного сахара.

Приготовление:

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками. Переложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на небольшом огне 20 – 25 минут, пока кусочки не станут мягкими. Измельчите тыкву блендером до однородного пюре. Добавьте сахар, сок одного лимона и натертую цедру. Варите на слабом огне 30 – 40 минут. За 5 минут до окончания добавьте ванильный сахар. Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и герметично закройте.

Варенье из тыквы, апельсина и имбиря

Здесь вкус получается более пряным и свежим. Апельсин придает цитрусовую яркость, а имбирь – легкую пикантность.

Время: 1 час 20 минут + время на настаивание

1 час 20 минут + время на настаивание Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма очищенной тыквы;

– 1 килограмм сахара;

– 2 апельсина;

– 30 граммов свежего имбиря;

– 1 лимон.

Приготовление:

Очистите тыкву и нарежьте небольшими кубиками. Снимите немного цедры с апельсина и выжмите сок. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. Смешайте тыкву с сахаром, апельсиновым соком, цедрой и имбирем. Оставьте на несколько часов, чтобы тыква пустила сок. Варите 40 – 50 минут на слабом огне. Измельчите массу блендером до однородной консистенции. Добавьте сок одного лимона и проварите еще 5 – 10 минут. Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и закройте.

Варенье из тыквы с курагой и лимоном

Этот рецепт дает более насыщенный, слегка фруктовый вкус, а курага придает естественную сладость и текстуру.

Время: 1 час 20 минут

1 час 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 килограмма очищенной тыквы;

– 500 граммов кураги;

– 1 килограмм сахара;

– 1 лимон;

– 200 миллилитров воды.

Приготовление: