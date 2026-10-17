Тыквенное варенье часто недооценивают, хотя именно из него выходит густой, ароматный и очень уютный десерт. А если добавить цитрусовые, имбирь или курагу, вкус становится значительно ярче и сложнее.
Какую тыкву лучше брать для варенья?
Для варенья лучше всего подходят сладкие сорта с яркой оранжевой мякотью – например, мускатные или Баттернат. Такая тыква обладает насыщенным вкусом, содержит меньше воды и хорошо разваривается, поэтому варенье получается густым без лишних усилий. Важно выбирать спелые плоды без повреждений и с плотной мякотью.
Классическое варенье с ванилью
Этот вариант – самый простой и нежный по вкусу. Лимон придает свежесть, а ванильный сахар – мягкий десертный аромат.
- Время: 1 час 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма очищенной тыквы;
– 1 килограмм сахара;
– 200 миллилитров воды;
– 1 лимон;
– 1 пакетик ванильного сахара.
Приготовление:
- Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте небольшими кубиками.
- Переложите в кастрюлю, добавьте воду и тушите на небольшом огне 20 – 25 минут, пока кусочки не станут мягкими.
- Измельчите тыкву блендером до однородного пюре.
- Добавьте сахар, сок одного лимона и натертую цедру.
- Варите на слабом огне 30 – 40 минут.
- За 5 минут до окончания добавьте ванильный сахар.
- Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и герметично закройте.
Варенье из тыквы, апельсина и имбиря
Здесь вкус получается более пряным и свежим. Апельсин придает цитрусовую яркость, а имбирь – легкую пикантность.
- Время: 1 час 20 минут + время на настаивание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма очищенной тыквы;
– 1 килограмм сахара;
– 2 апельсина;
– 30 граммов свежего имбиря;
– 1 лимон.
Приготовление:
- Очистите тыкву и нарежьте небольшими кубиками.
- Снимите немного цедры с апельсина и выжмите сок.
- Имбирь очистите и натрите на мелкой терке.
- Смешайте тыкву с сахаром, апельсиновым соком, цедрой и имбирем.
- Оставьте на несколько часов, чтобы тыква пустила сок.
- Варите 40 – 50 минут на слабом огне.
- Измельчите массу блендером до однородной консистенции.
- Добавьте сок одного лимона и проварите еще 5 – 10 минут.
- Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и закройте.
Варенье из тыквы с курагой и лимоном
Этот рецепт дает более насыщенный, слегка фруктовый вкус, а курага придает естественную сладость и текстуру.
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма очищенной тыквы;
– 500 граммов кураги;
– 1 килограмм сахара;
– 1 лимон;
– 200 миллилитров воды.
Приготовление:
- Курагу промойте и залейте теплой водой примерно на 20 минут.
- Тыкву нарежьте кубиками.
- Переложите тыкву в кастрюлю, добавьте курагу и налейте воду.
- Тушите 25 – 30 минут.
- Измельчите тыкву и курагу блендером или оставьте часть кусочков, если хотите сохранить текстуру.
- Добавьте сахар, сок и цедру лимона.
- Варите на небольшом огне 30 – 40 минут.
- Горячее варенье разложите по стерилизованным банкам и герметично закройте.