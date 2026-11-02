Тыквенные оладьи на кефире: как приготовить пышные, нежные и золотистые

Осенние тыквенные оладьи могут быть либо плотными и тяжелыми, либо пышными и нежными – все зависит не только от состава, но и от техники жарки.

В этом рецепте тыква придает цвет и вкус, яблоко добавляет сочности, а кефир помогает добиться мягкой, воздушной текстуры. Отличная идея для осеннего завтрака, которую обязательно стоит воплотить в жизнь!

Как приготовить тыквенные оладьи?

Время: 40 минут

Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов тыквы;

– 1 яблоко;

– 2 яйца;

– 1 стакан кефира;

– сахар и ванильный сахар по вкусу;

– щепотка соли;

– мука с разрыхлителем;

– масло для жарки.

Приготовление:

Тыкву очистите от кожуры и семян и натрите на мелкой терке. Яблоко также натрите мелко и смешайте с тыквой. В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Влейте кефир и хорошо перемешайте. Добавьте яично-кефирную смесь к тыкве с яблоком и перемешайте до однородности. Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно всыпайте в тыквенную массу. Перемешайте так, чтобы тесто оставалось густым. На сковороде разогрейте немного масла. Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие пышные оладьи. Первую сторону жарьте на слабом огне под крышкой. Когда нижняя сторона станет золотистой, осторожно переверните и жарьте вторую сторону уже без крышки до румяности. Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.

На что обратить внимание во время жарки

Именно слабый огонь и крышка на первой стороне помогают оладьям подняться и пропечься внутри. Если жарить слишком быстро, они подрумянятся снаружи, но могут остаться сырыми внутри.

Бумажное полотенце в конце тоже не случайно – оно убирает лишний жир, чтобы оладьи не были тяжелыми.