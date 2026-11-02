Гарбузові оладки на кефірі: як отримати пухкі, ніжні та золотисті

У цьому рецепті гарбуз працює на колір і смак, яблуко додає соковитості, а кефір допомагає отримати м’яку, повітряну структуру. Чудова ідея для осіннього сніданку, яку точно варто втілити у життя!

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Як приготувати гарбузові оладки?

Час: 40 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 200 грамів гарбуза;

– 1 яблуко;

– 2 яйця;

– 1 склянка кефіру;

– цукор та ванільний цукор до смаку;

– дрібка солі;

– борошно з розпушувачем;

– олія для смаження.

Приготування:

Гарбуз очистіть від шкірки та насіння і натріть на дрібній тертці. Яблуко також натріть дрібно та змішайте з гарбузом. В окремій мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі. Влийте кефір і добре перемішайте. Додайте яєчно-кефірну суміш до гарбуза з яблуком і перемішайте до однорідності. Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово всипайте до гарбузової маси. Перемішайте так, щоб тісто залишалося густим. На сковороді розігрійте трохи олії. Викладайте тісто столовою ложкою, формуючи невеликі пухкі оладки. Перший бік смажте на слабкому вогні під кришкою. Коли низ стане золотистим, обережно переверніть і смажте другий бік уже без кришки до рум’яності. Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.

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На що звернути увагу під час смаження

Саме слабкий вогонь і кришка на першому боці допомагають оладкам піднятися та пропектися всередині. Якщо смажити надто швидко, вони зарум’яняться зовні, але можуть лишитися сирими всередині.

Паперовий рушник наприкінці теж не випадковий – він прибирає зайвий жир, щоб оладки не були важкими.