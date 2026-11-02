Гарбузові оладки на кефірі: як отримати пухкі, ніжні та золотисті

Готуємо яскраві та смачні гарбузові оладки / "Смачненьке"
Осінні гарбузові оладки можуть бути або важкими й щільними, або пухкими та ніжними — усе вирішує не лише склад, а й техніка смаження.
У цьому рецепті гарбуз працює на колір і смак, яблуко додає соковитості, а кефір допомагає отримати м’яку, повітряну структуру. Чудова ідея для осіннього сніданку, яку точно варто втілити у життя!
Як приготувати гарбузові оладки?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів гарбуза;
– 1 яблуко;
– 2 яйця;
– 1 склянка кефіру;
– цукор та ванільний цукор до смаку;
– дрібка солі;
– борошно з розпушувачем;
– олія для смаження.
Приготування:
- Гарбуз очистіть від шкірки та насіння і натріть на дрібній тертці.
- Яблуко також натріть дрібно та змішайте з гарбузом.
- В окремій мисці збийте яйця з цукром, ванільним цукром і дрібкою солі.
- Влийте кефір і добре перемішайте.
- Додайте яєчно-кефірну суміш до гарбуза з яблуком і перемішайте до однорідності.
- Просійте борошно разом із розпушувачем і поступово всипайте до гарбузової маси. Перемішайте так, щоб тісто залишалося густим.
- На сковороді розігрійте трохи олії.
- Викладайте тісто столовою ложкою, формуючи невеликі пухкі оладки.
- Перший бік смажте на слабкому вогні під кришкою.
- Коли низ стане золотистим, обережно переверніть і смажте другий бік уже без кришки до рум’яності.
- Готові оладки перекладіть на паперовий рушник, щоб прибрати зайву олію.
На що звернути увагу під час смаження
Саме слабкий вогонь і кришка на першому боці допомагають оладкам піднятися та пропектися всередині. Якщо смажити надто швидко, вони зарум’яняться зовні, але можуть лишитися сирими всередині.
Паперовий рушник наприкінці теж не випадковий – він прибирає зайвий жир, щоб оладки не були важкими.
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