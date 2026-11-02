Тыквенные оладьи на кефире: как приготовить пышные, нежные и золотистые

Готовим яркие и вкусные тыквенные оладьи / "Вкусняшка"
Осенние тыквенные оладьи могут быть либо плотными и тяжелыми, либо пышными и нежными – все зависит не только от состава, но и от техники жарки.
В этом рецепте тыква придает цвет и вкус, яблоко добавляет сочности, а кефир помогает добиться мягкой, воздушной текстуры. Отличная идея для осеннего завтрака, которую обязательно стоит воплотить в жизнь!
Как приготовить тыквенные оладьи?
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов тыквы;
– 1 яблоко;
– 2 яйца;
– 1 стакан кефира;
– сахар и ванильный сахар по вкусу;
– щепотка соли;
– мука с разрыхлителем;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Тыкву очистите от кожуры и семян и натрите на мелкой терке.
- Яблоко также натрите мелко и смешайте с тыквой.
- В отдельной миске взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли.
- Влейте кефир и хорошо перемешайте.
- Добавьте яично-кефирную смесь к тыкве с яблоком и перемешайте до однородности.
- Просейте муку вместе с разрыхлителем и постепенно всыпайте в тыквенную массу. Перемешайте так, чтобы тесто оставалось густым.
- На сковороде разогрейте немного масла.
- Выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя небольшие пышные оладьи.
- Первую сторону жарьте на слабом огне под крышкой.
- Когда нижняя сторона станет золотистой, осторожно переверните и жарьте вторую сторону уже без крышки до румяности.
- Готовые оладьи переложите на бумажное полотенце, чтобы удалить лишнее масло.
На что обратить внимание во время жарки
Именно слабый огонь и крышка на первой стороне помогают оладьям подняться и пропечься внутри. Если жарить слишком быстро, они подрумянятся снаружи, но могут остаться сырыми внутри.
Бумажное полотенце в конце тоже не случайно – оно убирает лишний жир, чтобы оладьи не были тяжелыми.
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