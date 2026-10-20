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20 октября, 21:40
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Нежный тыквенный крем-суп: какая специя придает ему более яркий вкус

Лилия Имбировская-Сиваковская

Тыквенный крем-суп может быть нежным и густым, но без нужного акцента часто получается слишком мягким. Исправить это помогает щепотка мускатного ореха – пряности с очень древней историей.

Осенний крем-суп из тыквы легко может получиться слишком мягким и даже сладковатым, если не придать ему нужный акцент. Именно здесь на помощь приходит специя с очень древней кулинарной историей – мускатный орех.

Как приготовить тыквенный крем-суп?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 500 граммов очищенной тыквы;
– 2 средние картофелины; 
– 1 морковь; 
– 1 большая луковица; 
– 500 миллилитров воды или бульона; 
– 200 миллилитров сливок жирностью от 20%; 
– немного растительного масла для жарки; 
– соль и черный молотый перец; 
– щепотка мускатного ореха;
– по желанию во время обжаривания лука можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.

Приготовление:

  1. Мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле на масле до прозрачности.
  2. Очистите тыкву, морковь и картофель и нарежьте небольшими, примерно одинаковыми кусочками.
  3. Добавьте овощи к луку, влейте 500 миллилитров воды или бульона и накройте кастрюлю крышкой.
  4. Варите примерно 20 минут на среднем огне, пока овощи не станут полностью мягкими.
  5. Снимите кастрюлю с плиты и измельчите овощи погружным блендером до однородной консистенции.
  6. Добавьте соль, черный перец и щепотку мускатного ореха, затем влейте сливки.
  7. Верните кастрюлю на слабый огонь. Когда появятся первые пузырьки, снимите суп с плиты.

Обратите внимание! После добавления сливок суп не нужно кипятить. Это помогает сохранить нежную текстуру и вкус без расслоения. Именно поэтому крем-суп из тыквы лучше всего снимать с огня в тот момент, когда он только начинает прогреваться после добавления сливок.