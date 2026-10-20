Нежный тыквенный крем-суп: какая специя придает ему более яркий вкус
Тыквенный крем-суп может быть нежным и густым, но без нужного акцента часто получается слишком мягким. Исправить это помогает щепотка мускатного ореха – пряности с очень древней историей.
Осенний крем-суп из тыквы легко может получиться слишком мягким и даже сладковатым, если не придать ему нужный акцент. Именно здесь на помощь приходит специя с очень древней кулинарной историей – мускатный орех.
Как приготовить тыквенный крем-суп?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов очищенной тыквы;
– 2 средние картофелины;
– 1 морковь;
– 1 большая луковица;
– 500 миллилитров воды или бульона;
– 200 миллилитров сливок жирностью от 20%;
– немного растительного масла для жарки;
– соль и черный молотый перец;
– щепотка мускатного ореха;
– по желанию во время обжаривания лука можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.
Приготовление:
- Мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле на масле до прозрачности.
- Очистите тыкву, морковь и картофель и нарежьте небольшими, примерно одинаковыми кусочками.
- Добавьте овощи к луку, влейте 500 миллилитров воды или бульона и накройте кастрюлю крышкой.
- Варите примерно 20 минут на среднем огне, пока овощи не станут полностью мягкими.
- Снимите кастрюлю с плиты и измельчите овощи погружным блендером до однородной консистенции.
- Добавьте соль, черный перец и щепотку мускатного ореха, затем влейте сливки.
- Верните кастрюлю на слабый огонь. Когда появятся первые пузырьки, снимите суп с плиты.
Обратите внимание! После добавления сливок суп не нужно кипятить. Это помогает сохранить нежную текстуру и вкус без расслоения. Именно поэтому крем-суп из тыквы лучше всего снимать с огня в тот момент, когда он только начинает прогреваться после добавления сливок.