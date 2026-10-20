Осінній крем-суп із гарбуза легко може вийти надто м’яким і навіть солодкуватим, якщо не дати йому правильний акцент. Саме тут виручає спеція з дуже давньою кулінарною історією – мускатний горіх.

Як приготувати гарбузовий крем-суп?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів очищеного гарбуза;

– 2 середні картоплини;

– 1 морквина;

– 1 велика цибулина;

– 500 мілілітрів води або бульйону;

– 200 мілілітрів вершків жирністю від 20%;

– трохи олії для смаження;

– сіль і чорний мелений перець;

– дрібка мускатного горіха;

– за бажанням під час обсмажування цибулі можна додати невеликий шматочок вершкового масла.

Приготування:

Дрібно наріжте цибулю та обсмажте її в каструлі на олії до прозорості. Очистьте гарбуз, моркву та картоплю й наріжте невеликими приблизно однаковими шматочками. Додайте овочі до цибулі, влийте 500 мілілітрів води або бульйону та накрийте каструлю кришкою. Варіть приблизно 20 хвилин на середньому вогні, поки овочі не стануть повністю м’якими. Зніміть каструлю з плити та перебийте овочі занурювальним блендером до однорідної консистенції. Додайте сіль, чорний перець і дрібку мускатного горіха, потім влийте вершки. Поверніть каструлю на слабкий вогонь. Коли з’являться перші бульбашки, зніміть суп із плити.

Зверніть увагу! Після додавання вершків суп не треба кип’ятити. Це допомагає зберегти ніжну текстуру та смак без розшарування. Саме тому крем-суп із гарбуза найкраще знімати з вогню в момент, коли він тільки починає прогріватися після вершків.