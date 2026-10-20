Осенний крем-суп из тыквы легко может получиться слишком мягким и даже сладковатым, если не придать ему нужный акцент. Именно здесь на помощь приходит специя с очень древней кулинарной историей – мускатный орех.

Как приготовить тыквенный крем-суп?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов очищенной тыквы;

– 2 средние картофелины;

– 1 морковь;

– 1 большая луковица;

– 500 миллилитров воды или бульона;

– 200 миллилитров сливок жирностью от 20%;

– немного растительного масла для жарки;

– соль и черный молотый перец;

– щепотка мускатного ореха;

– по желанию во время обжаривания лука можно добавить небольшой кусочек сливочного масла.

Приготовление:

Мелко нарежьте лук и обжарьте его в кастрюле на масле до прозрачности. Очистите тыкву, морковь и картофель и нарежьте небольшими, примерно одинаковыми кусочками. Добавьте овощи к луку, влейте 500 миллилитров воды или бульона и накройте кастрюлю крышкой. Варите примерно 20 минут на среднем огне, пока овощи не станут полностью мягкими. Снимите кастрюлю с плиты и измельчите овощи погружным блендером до однородной консистенции. Добавьте соль, черный перец и щепотку мускатного ореха, затем влейте сливки. Верните кастрюлю на слабый огонь. Когда появятся первые пузырьки, снимите суп с плиты.

Обратите внимание! После добавления сливок суп не нужно кипятить. Это помогает сохранить нежную текстуру и вкус без расслоения. Именно поэтому крем-суп из тыквы лучше всего снимать с огня в тот момент, когда он только начинает прогреваться после добавления сливок.