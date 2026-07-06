Универсальный маринад "1-2-3" для любых заготовок: готовим большую порцию консервов за один раз

Если времени на заготовки нет, можно упростить себе жизнь и заготовить все сразу. И в этом поможет удивительный универсальный маринад.

В самый разгар летних заготовок хозяйки часто выбирают универсальные рецепты, которые отлично подходят для консервирования самых разных овощей. Настоящей находкой стал маринад "1-2-3" – простая и проверенная поколениями формула, рассказывает o_gorodnik.

По теме : Положите это на дно – и огурцы будут хрустящими и упругими: точные пропорции идеального маринада

Как приготовить маринад "1-2-3"?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли без горки;

– 2 столовые ложки сахара;

– 3 столовые ложки 9% уксуса;

– 2 лавровых листа;

– 5 горошин черного перца;

– 2 горошины душистого перца;

– по желанию – гвоздика, зерна горчицы или семена укропа.

Маринад, который подойдет для всего: смотрите видео

Приготовление: