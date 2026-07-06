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6 июля, 23:46
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Универсальный маринад "1-2-3" для любых заготовок: готовим большую порцию консервов за один раз

Лилия Имбировская-Сиваковская

Если времени на заготовки нет, можно упростить себе жизнь и заготовить все сразу. И в этом поможет удивительный универсальный маринад.

В самый разгар летних заготовок хозяйки часто выбирают универсальные рецепты, которые отлично подходят для консервирования самых разных овощей. Настоящей находкой стал маринад "1-2-3" – простая и проверенная поколениями формула, рассказывает o_gorodnik.

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Как приготовить маринад "1-2-3"?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 1

Ингредиенты: 
– 1 литр воды; 
– 1 столовая ложка соли без горки; 
– 2 столовые ложки сахара; 
– 3 столовые ложки 9% уксуса; 
– 2 лавровых листа; 
– 5 горошин черного перца; 
– 2 горошины душистого перца; 
– по желанию – гвоздика, зерна горчицы или семена укропа.

Маринад, который подойдет для всего: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сначала дождитесь, пока вода закипит, после чего добавьте соль, сахар и подготовленные специи.
  2. Дайте смеси прокипеть на умеренном огне буквально две-три минуты, чтобы кристаллы полностью растворились, а пряности отдали свой аромат.
  3. В завершение влейте уксус и сразу же снимите кастрюлю с плиты.
  4. Этот маринад прекрасно подойдет для огурцов, помидоров, перца, кабачков и овощного ассорти.

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