Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Універсальний маринад "3/6/9": що не залий ним – взимку першим змітають зі столу
3 августа, 06:36
2

Универсальный маринад "3/6/9": что бы вы ни замариновали в нем, зимой это первым делом сметают со стола

Лилия Имбировская-Сиваковская

В сезон консервирования самые удобные рецепты – те, которые не привязаны к одному овощу. Когда в банки можно положить огурцы, помидоры, кабачки, перец или сделать ассорти, не приходится варить отдельный маринад для каждой заготовки.

Одна банка такого маринада – и в ней могут оказаться огурцы, помидоры, кабачки, перец или даже морковь с луком. Именно этот универсальный рецепт "3/6/9" нравится всем, пишет "Господинька".

Как приготовить универсальный маринад?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– огурцы, помидоры, кабачки, болгарский перец, морковь и лук – столько, сколько поместится в банки;
– 1–2 листочка смородины на каждую банку; 
– 1–2 листочка вишни на каждую банку; 
– зонтики укропа – по вкусу; 
– лист хрена – по вкусу; 
– 2–3 зубчика чеснока на каждую банку; 
– горошины черного перца – по вкусу; 
– 2 бутона гвоздики на каждую банку; 
– 1 лавровый лист на каждую банку; 
– 1,5 литра воды; 
– 3 столовые ложки соли; 
– 6 столовых ложек сахара; 
– 9 столовых ложек уксуса.

Приготовление:

  1. На дно чистых банок положите зелень и чеснок, а затем плотно заполните их овощами.
  2. Сверху добавьте еще немного зелени, залейте овощи кипятком, накройте стерилизованными крышками и оставьте на 15 – 20 минут.
  3. Слейте воду в кастрюлю – именно из нее вы будете готовить маринад. Если банки будут стоять в квартире без подвала, сделайте еще одну дополнительную заливку кипятком на 10 минут.
  4. Перед окончательной заливкой положите в каждую банку несколько горошин черного перца, 2 бутона гвоздики и 1 лавровый лист.
  5. В воду добавьте соль, сахар и уксус, доведите маринад до кипения и сразу разлейте его по банкам до самого горлышка.
  6. Если маринада не хватит, долейте немного горячей воды из чайника, чтобы овощи были полностью покрыты.
  7. Плотно закрутите банки крышками, переверните вверх дном, хорошо укутайте полотенцами и оставьте до полного остывания.
  8. После этого перенесите заготовки в темный прохладный подвал или другое прохладное место.