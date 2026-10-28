28 октября, 16:45
Самый простой вафельный торт за 10 минут: как быстро собрать домашний десерт
Этот вафельный торт готовится настолько быстро, что его можно приготовить даже к неожиданному визиту гостей. Все, что нужно, – несколько основных ингредиентов и немного времени в холодильнике.
Этот вафельный торт собирается так быстро, что его легко приготовить даже перед приходом гостей. Чем он привлекает? Минимальные усилия, несколько простых продуктов и немного времени в холодильнике.
Как быстро приготовить вафельный торт?
- Время: 10 минут + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 1 упаковка белых вафель;
– 440 миллилитров неварёного сгущенного молока;
– 200 граммов масла;
– 70 граммов миндаля;
– 100 граммов кокосовой стружки.
Приготовление:
- Смешайте сливочное масло комнатной температуры со сгущенным молоком до однородной массы.
- Добавьте кокосовую стружку. Если хотите, чтобы она лучше набухла, оставьте массу в холодильнике на несколько часов.
- Затем добавьте измельченный миндаль.
- Смажьте вафельные коржи кремом и поставьте торт в холодильник на 1 – 2 часа.
- Вот и все – десерт к чаепитию уже готов!