Янтарные груши в сиропе: лучшего способа сохранить фрукт вы не найдете

Грушевое варенье в сиропе – традиционный десерт в Азербайджане. Его главная "изюминка" заключается в том, что плоды готовятся целиком именно потому, что фрукты сохраняют свою сочность, утонченный аромат и раскрывают невероятно глубокий вкус.

Эта груша может стать самостоятельным десертом или идеальным дополнением к сырной тарелке или изысканным канапе. Как добиться фантастического результата – рассказывает YouTube-канал Ukrainian cuisine. Как приготовить груши в сиропе? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма груш;

– 1,2 килограмма сахара;

– 300 миллилитров воды;

– 100 граммов лимона. Идеальный способ консервирования груш: смотрите видео Приготовление: Кожуру с груш можно снять полностью или вырезать на ней декоративные узоры. Обязательно срежьте нижнюю часть плодов, чтобы сироп оставался идеально чистым. Для сиропа смешайте сахар, воду и измельченный лимон (косточки лучше удалить). Дайте смеси немного постоять, а затем прогрейте на умеренном огне до полного растворения сахара и образования прозрачной жидкости светло-янтарного цвета. Опустите подготовленные груши в кипящий сироп, но делайте это в глубокой миске, а не сразу в банках, чтобы стекло не лопнуло от высокой температуры. Подержите их там несколько минут, постоянно поливая сладкой жидкостью, чтобы фрукты не потемнели на воздухе. Затем осторожно переложите плоды в банки и доверху залейте сиропом. Оставьте их настаиваться от 3 до 12 часов – чем дольше, тем лучше фрукты будут выделять сок и обмениваться вкусами с маринадом. Банка идеально подходит для этого процесса, ведь в ней легкие груши не всплывают и полностью погружены в сладкую основу. Когда время пройдет, а плоды заметно потемнеют, переложите все обратно в миску. Варите на среднем огне около 20 – 30 минут. Лимонная кислота поможет фруктам сохранить форму, но следите, чтобы не переварить их – готовая груша должна оставаться нежной и легко нарезаться тонкими ломтиками для канапе. Снимите миску с плиты, накройте крышкой, укутайте теплым полотенцем и оставьте почти до полного остывания, чтобы плоды впитали цвет и хорошо пропарились. Напоследок снова доведите все до кипения и проварите еще минут 20. Разложите кипящие лакомства по стерильным банкам, герметично закрутите крышками, переверните вверх дном и тепло укутайте до полного остывания, прежде чем убрать на хранение.