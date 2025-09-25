25 сентября, 08:44
Неудивительно, что его все обожают: готовим варенье из груши – сплошное наслаждение в банке
- Варенье из груш можно приготовить быстро и без лишних хлопот.
- А когда вы очень спешите, то это лакомство можно приготовить на сковороде за 20 минут.
Груша – это фрукт, с которым десерты и другие блюда становятся идеальными. Варенье из него дает такой же эффект.
Идеальное варенье – это сочетание удачной консистенции, аромата и насыщенного вкуса. Именно таким получается варенье из груш, которое дополнит любимые завтраки и десерты. 24 Канал предлагает приготовить его по рецепту портала Cookpad.
Как приготовить варенье из груши?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма твердых груш;
– 1,6 килограмма сахара.
Приготовление:
- Очистите груши от кожуры, порежьте их дольками и сложите в эмалированную посуду.
- Добавьте один килограмм сахара, перемешайте и оставьте минимум на два часа, чтобы плоды пустили сок.
- Когда груши отдадут сок, поставьте кастрюлю на средний огонь.
- Всыпьте еще 600 граммов сахара, постоянно помешивайте, чтобы масса не пригорела.
- Дождитесь закипания и проварите пять минут. Затем снимите с огня и дайте остыть до комнатной температуры.
- Повторите процедуру: снова доведите до кипения, проварите пять минут и оставьте охлаждаться.
- Третий раз также вскипятите и варите еще 5 – 10 минут, пока сироп не станет гуще.
- Горячее варенье разлейте в стерильные банки и плотно закройте крышками.
- Храните в прохладном месте.
А еще вам может пригодиться рецепт варенья груш на сковороде с TikTok natalxlesl5.
Как сделать варенье из груш на сковороде?
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмм груш;
– 600 граммов сахара.
Приготовление:
- Груши моем и нарезаем четвертинками, удаляем семена.
- Выкладываем на сковороду и посыпаем половиной сахара. Также можно добавить щепотку лимонной кислоты.
- Жарим 10 минут, всыпаем другую половину сахара и жарим еще 5 минут или до нужной густоты.
- Перекладываем в стерилизованную банку.
Приятного аппетита!
