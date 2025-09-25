Груша – це фрукт, з яким десерти та інші страви стають ідеальними. Варення з нього дає такий самий ефект.

Ідеальне варення – це поєднання вдалої консистенції, аромату та насиченого смаку. Саме таким виходить варення з груш, яке доповнить улюблені сніданки та десерти. 24 Канал пропонує приготувати його за рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати варення з груші?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 кілограми твердих груш;

– 1,6 кілограма цукру.

Приготування:

Очистіть груші від шкірки, поріжте їх часточками та складіть у емальований посуд. Додайте один кілограм цукру, перемішайте й залиште щонайменше на дві години, щоб плоди пустили сік. Коли груші віддадуть сік, поставте каструлю на середній вогонь. Всипте ще 600 грамів цукру, постійно помішуйте, аби маса не пригоріла. Дочекайтеся закипання й проваріть п’ять хвилин. Потім зніміть з вогню та дайте охолонути до кімнатної температури. Повторіть процедуру: знову доведіть до кипіння, проваріть п’ять хвилин і залиште охолоджуватися. Третій раз також закип’ятіть і варіть ще 5 – 10 хвилин, поки сироп не стане густішим. Гаряче варення розлийте у стерильні банки та щільно закрийте кришками. Зберігайте у прохолодному місці.

А ще вам може стати у пригоді рецепт варення груш на сковороді з TikTok natalxlesl5.

Як зробити варення з груш на сковороді?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм грушок;

– 600 грамів цукру.

Приготування:

Груші миємо та нарізаємо четвертинками, видаляємо насіння. Викладаємо на сковороду та посипаємо половиною цукру. Також можна додати дрібку лимонної кислоти. Смажимо 10 хвилин, всипаємо іншу половину цукру і смажимо ще 5 хвилин або до потрібної густини. Перекладаємо у стерилізовану банку.

Смачного!

Яке варення варто заготувати на зиму?