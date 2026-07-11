Варенье из кабачков со вкусом апельсина от Лилии Цвит: это варенье вы будете готовить каждый год

Из кабачков можно приготовить много вкусностей, и даже варенье получится непревзойденным. А если немного повозиться, никто даже не догадается, из чего оно!

Варенье из кабачков приятно удивит своей консистенцией и простотой приготовления. А еще вам будет весело наблюдать за реакцией, когда вы расскажете, из чего оно на самом деле сделано, – рассказывает Лилия Цвит на своем YouTube-канале. Как приготовить варенье из кабачков со вкусом апельсина? Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 2 банки по 0,5 литра и 1 банка по 0,25 литра Ингредиенты:

– 1,2 килограмма кабачка;

– 80 миллилитров воды;

– 800 граммов сахара;

– 2 апельсина. Это варенье вам понравится: смотрите видео Приготовление: Сначала очистите кабачки от кожуры и нарежьте их мелкими кубиками. Если плоды уже перезрелые, обязательно выскоблите жесткие семена. Нарезанную массу переложите во вместительную кастрюлю (лучше всего подойдет посуда с толстым или антипригарным дном), всыпьте сахар, хорошо все перемешайте и поставьте на умеренный огонь на 15 минут. Пока кабачки томятся, подготовьте апельсины: нарежьте их такими же небольшими кусочками, тщательно удаляя все косточки. Затем добавьте цитрусовые в кастрюлю и продолжайте варить смесь еще около 25 – 30 минут, не забывая время от времени помешивать. После этого тщательно измельчите массу погружным блендером до состояния шелковистого, однородного пюре солнечного цвета. Полученный джем проварите еще 10 – 15 минут (если любите более густую консистенцию, можно подержать на плите чуть дольше). Горячее варенье разлейте по чистым простерилизованным баночкам и закатайте подготовленными крышками.