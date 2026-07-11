11 июля, 23:08
Варенье из кабачков со вкусом апельсина от Лилии Цвит: это варенье вы будете готовить каждый год
Из кабачков можно приготовить много вкусностей, и даже варенье получится непревзойденным. А если немного повозиться, никто даже не догадается, из чего оно!
Варенье из кабачков приятно удивит своей консистенцией и простотой приготовления. А еще вам будет весело наблюдать за реакцией, когда вы расскажете, из чего оно на самом деле сделано, – рассказывает Лилия Цвит на своем YouTube-канале.
Как приготовить варенье из кабачков со вкусом апельсина?
- Время: 30 минут
- Порций: 2 банки по 0,5 литра и 1 банка по 0,25 литра
Ингредиенты:
– 1,2 килограмма кабачка;
– 80 миллилитров воды;
– 800 граммов сахара;
– 2 апельсина.
Это варенье вам понравится: смотрите видео
Приготовление:
- Сначала очистите кабачки от кожуры и нарежьте их мелкими кубиками. Если плоды уже перезрелые, обязательно выскоблите жесткие семена.
- Нарезанную массу переложите во вместительную кастрюлю (лучше всего подойдет посуда с толстым или антипригарным дном), всыпьте сахар, хорошо все перемешайте и поставьте на умеренный огонь на 15 минут.
- Пока кабачки томятся, подготовьте апельсины: нарежьте их такими же небольшими кусочками, тщательно удаляя все косточки.
- Затем добавьте цитрусовые в кастрюлю и продолжайте варить смесь еще около 25 – 30 минут, не забывая время от времени помешивать.
- После этого тщательно измельчите массу погружным блендером до состояния шелковистого, однородного пюре солнечного цвета.
- Полученный джем проварите еще 10 – 15 минут (если любите более густую консистенцию, можно подержать на плите чуть дольше).
- Горячее варенье разлейте по чистым простерилизованным баночкам и закатайте подготовленными крышками.