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11 июля, 23:08
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Варенье из кабачков со вкусом апельсина от Лилии Цвит: это варенье вы будете готовить каждый год

Лилия Имбировская-Сиваковская

Из кабачков можно приготовить много вкусностей, и даже варенье получится непревзойденным. А если немного повозиться, никто даже не догадается, из чего оно!

Варенье из кабачков приятно удивит своей консистенцией и простотой приготовления. А еще вам будет весело наблюдать за реакцией, когда вы расскажете, из чего оно на самом деле сделано, – рассказывает Лилия Цвит на своем YouTube-канале.

Как приготовить варенье из кабачков со вкусом апельсина?

  • Время: 30 минут
  • Порций: 2 банки по 0,5 литра и 1 банка по 0,25 литра

Ингредиенты: 
– 1,2 килограмма кабачка;
– 80 миллилитров воды;
– 800 граммов сахара;
– 2 апельсина.

Это варенье вам понравится: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сначала очистите кабачки от кожуры и нарежьте их мелкими кубиками. Если плоды уже перезрелые, обязательно выскоблите жесткие семена.
  2. Нарезанную массу переложите во вместительную кастрюлю (лучше всего подойдет посуда с толстым или антипригарным дном), всыпьте сахар, хорошо все перемешайте и поставьте на умеренный огонь на 15 минут.
  3. Пока кабачки томятся, подготовьте апельсины: нарежьте их такими же небольшими кусочками, тщательно удаляя все косточки.
  4. Затем добавьте цитрусовые в кастрюлю и продолжайте варить смесь еще около 25 – 30 минут, не забывая время от времени помешивать.
  5. После этого тщательно измельчите массу погружным блендером до состояния шелковистого, однородного пюре солнечного цвета.
  6. Полученный джем проварите еще 10 – 15 минут (если любите более густую консистенцию, можно подержать на плите чуть дольше).
  7. Горячее варенье разлейте по чистым простерилизованным баночкам и закатайте подготовленными крышками.

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