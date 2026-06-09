Это варенье съедают еще до зимы: легкий способ заготовить любимую клубнику

Варенье – это один из лучших способов насладиться клубникой в осенне-зимний период. Единственная проблема: оно получается таким вкусным, что даже самые большие запасы очень быстро исчезают.

Блины, сырнички и даже бисквиты – что угодно с клубничным вареньем будет смаковать просто великолепно. Не беспокойтесь о сложности или, с этим быстрым рецептом портала Cookpad справится даже ребенок. Кстати Клубника долго будет свежей: какой секрет пригодится Как быстро приготовить варенье из клубники? Ингредиенты:

– 1 килограмм клубники;

– 500 граммов сахара. Клубничное удовольствие / Фото Pixabay Приготовление: Сначала тщательно промойте ягоды, очистите их от хвостиков и выложите в дуршлаг, чтобы полностью избавиться от лишней влаги. Затем переложите клубнику во вместительную кастрюлю, засыпьте сахаром, аккуратно перемешайте и оставьте примерно на час при комнатной температуре. За это время ягоды пустят достаточно сока, после чего емкость можно ставить на плиту. Доведите массу до кипения на небольшом огне, а затем варите ее в течение 20 минут, периодически помешивая и снимая пену. Горячее варенье сразу же разлейте в заранее простерилизованные банки и герметично закатайте крышками.