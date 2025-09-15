Малина – вкусная и полезная ягода, запасов которой точно должно быть вдоволь Не стоит переживать, заготовка этой ягоды никогда не добавляет дополнительных хлопот.

Варенье из малины – это порция вкуса и пользы, от которой просто невозможно отказаться. 24 Канал советует запастись этим замечательным дополнением из любимой ягоды по рецепту портала "Радио MAXIMUM".

Читайте также Это проще, чем кажется: как проверить качество сыра - советы от эксперта мирового уровня

"Золотая пропорция"



Обычно во всех рецептах варенья из малины можно встретить пропорцию: поровну ягод и сахара. Как отмечает портал "Колижанка", именно в этом случае варенье получает идеальную густоту.

Как приготовить варенье из малины?

Время : 1 час

: 1 час Порций: в зависимости от размера баночек

Ингредиенты:

– 5 килограммов малины;

– 5 килограммов сахара.

Приготовление:

Малину перебираем, смешиваем с сахаром и оставляем на несколько часов, чтобы ягоды пустили сок. После этого ставим таз на сильный огонь, доводим массу до кипения и обязательно снимаем пену. Если этого не сделать, варенье может забродиться. Затем уменьшаем огонь до среднего и варим еще 15 – 20 минут. Чтобы проверить готовность, наливаем немного сиропа на тарелку, остужаем и проводим по нему ложкой. Если "дорожка" остается и края не сливаются – варенье готово. Горячее варенье разливаем по банкам и закрываем.

Приятного аппетита!

Что еще вкусненького заготовить на зиму?