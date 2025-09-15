Укр Рус
Новости Вкусно Вкусные и простые рецепты Для десертов и к чаю: самый простой рецепт ароматного варенья из малины
15 сентября, 08:32
2

Для десертов и к чаю: самый простой рецепт ароматного варенья из малины

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Варенье из малины готовится в пропорции 1:1 с сахаром для идеальной густоты.
  • Процесс приготовления малинового варенья очень прост.

Малина – вкусная и полезная ягода, запасов которой точно должно быть вдоволь Не стоит переживать, заготовка этой ягоды никогда не добавляет дополнительных хлопот.

Варенье из малины – это порция вкуса и пользы, от которой просто невозможно отказаться. 24 Канал советует запастись этим замечательным дополнением из любимой ягоды по рецепту портала "Радио MAXIMUM".

"Золотая пропорция" 

Обычно во всех рецептах варенья из малины можно встретить пропорцию: поровну ягод и сахара. Как отмечает портал "Колижанка", именно в этом случае варенье получает идеальную густоту.

Как приготовить варенье из малины?

  • Время: 1 час
  • Порций: в зависимости от размера баночек

Ингредиенты
– 5 килограммов малины;
– 5 килограммов сахара.

Приготовление:

  1. Малину перебираем, смешиваем с сахаром и оставляем на несколько часов, чтобы ягоды пустили сок.
  2. После этого ставим таз на сильный огонь, доводим массу до кипения и обязательно снимаем пену. Если этого не сделать, варенье может забродиться.
  3. Затем уменьшаем огонь до среднего и варим еще 15 – 20 минут.
  4. Чтобы проверить готовность, наливаем немного сиропа на тарелку, остужаем и проводим по нему ложкой. Если "дорожка" остается и края не сливаются – варенье готово.
  5. Горячее варенье разливаем по банкам и закрываем.

Приятного аппетита!

Что еще вкусненького заготовить на зиму?

  • Вам обязательно надо иметь в своих запасах вяленые помидоры.
  • Это ингредиент, который любое блюдо превращает в шедевр.
  • Их очень легко готовить, главное – выбрать правильные помидоры.