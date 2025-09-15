Малина – смачна та корисна ягода, запасів якої точно повинна бути вдосталь Не варто перейматися, заготівля цієї ягоди ніколи не додає додаткових турбот.

Варення з малини – це порція смаку та користі, від якої просто неможливо відмовитися. 24 Канал радить запастися цим чудовим додатком з улюбленої ягоди з рецептом порталу "Радіо MAXIMUM".

Читайте також Це простіше, ніж здається: як перевірити якість сиру — поради від експертки світового рівня

"Золота пропорція"



Зазвичай у всіх рецептах варення з малини можна зустріти пропорцію: порівну ягід та цукру. Як зазначає портал "Коліжанка", саме в цьому випадку варення отримує ідеальну густоту.

Як приготувати варення з малини?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: залежно від розміру баночок

Інгредієнти:

– 5 кілограмів малини;

– 5 кілограмів цукру.

Приготування:

Малину перебираємо, змішуємо з цукром та залишаємо на кілька годин, щоб ягоди пустили сік. Після цього ставимо таз на сильний вогонь, доводимо масу до кипіння й обов’язково знімаємо піну. Якщо цього не зробити, варення може забродити. Потім зменшуємо вогонь до середнього й варимо ще 15 – 20 хвилин. Щоб перевірити готовність, наливаємо трохи сиропу на тарілку, охолоджуємо та проводимо по ньому ложкою. Якщо "доріжка" залишається й краї не зливаються – варення готове. Гаряче варення розливаємо по банках та закриваємо.

Смачного!

Що ще смачненького заготувати на зиму?