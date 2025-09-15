Укр Рус
15 вересня, 08:31
2

Для десертів та до чаю: найпростіший рецепт ароматного варення з малини

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Варення з малини готується у пропорції 1:1 з цукром для ідеальної густоти.
  • Процес приготування малинового варення дуже простий. 

Малина – смачна та корисна ягода, запасів якої точно повинна бути вдосталь Не варто перейматися, заготівля цієї ягоди ніколи не додає додаткових турбот.

Варення з малини – це порція смаку та користі, від якої просто неможливо відмовитися. 24 Канал радить запастися цим чудовим додатком з улюбленої ягоди з рецептом порталу "Радіо MAXIMUM". 

"Золота пропорція" 

Зазвичай у всіх рецептах варення з малини можна зустріти пропорцію: порівну ягід та цукру. Як зазначає портал "Коліжанка", саме в цьому випадку варення отримує ідеальну густоту. 

Як приготувати варення з малини? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: залежно від розміру баночок

Інгредієнти
– 5 кілограмів малини;
– 5 кілограмів цукру. 

Приготування

  1. Малину перебираємо, змішуємо з цукром та залишаємо на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.
  2. Після цього ставимо таз на сильний вогонь, доводимо масу до кипіння й обов’язково знімаємо піну. Якщо цього не зробити, варення може забродити.
  3. Потім зменшуємо вогонь до середнього й варимо ще 15 – 20 хвилин.
  4. Щоб перевірити готовність, наливаємо трохи сиропу на тарілку, охолоджуємо та проводимо по ньому ложкою. Якщо "доріжка" залишається й краї не зливаються – варення готове.
  5. Гаряче варення розливаємо по банках та закриваємо.

Смачного!

