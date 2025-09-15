Варення з малини – це порція смаку та користі, від якої просто неможливо відмовитися. 24 Канал радить запастися цим чудовим додатком з улюбленої ягоди з рецептом порталу "Радіо MAXIMUM".
"Золота пропорція"
Зазвичай у всіх рецептах варення з малини можна зустріти пропорцію: порівну ягід та цукру. Як зазначає портал "Коліжанка", саме в цьому випадку варення отримує ідеальну густоту.
Як приготувати варення з малини?
- Час: 1 година
- Порцій: залежно від розміру баночок
Інгредієнти:
– 5 кілограмів малини;
– 5 кілограмів цукру.
Приготування:
- Малину перебираємо, змішуємо з цукром та залишаємо на кілька годин, щоб ягоди пустили сік.
- Після цього ставимо таз на сильний вогонь, доводимо масу до кипіння й обов’язково знімаємо піну. Якщо цього не зробити, варення може забродити.
- Потім зменшуємо вогонь до середнього й варимо ще 15 – 20 хвилин.
- Щоб перевірити готовність, наливаємо трохи сиропу на тарілку, охолоджуємо та проводимо по ньому ложкою. Якщо "доріжка" залишається й краї не зливаються – варення готове.
- Гаряче варення розливаємо по банках та закриваємо.
Смачного!
