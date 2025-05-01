В него влюбляются с первой ложки: рецепт варенья из одуванчика – хит сезона из 3 ингредиентов

Эта порция наслаждения точно должна быть в вашем запасе. Не стоит ждать ягод и фруктов – вы можете делать невероятные вкусности уже сейчас!

Это варенье такое золотистое и насыщенное, что его легко спутать с медом. Его готовят именно в начале мая, поэтому самое время порадовать родных. 24 Канал рекомендует сделать это по рецепту портала "Смачненьке".

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Рецепт варенья из одуванчика

Время : 2 часа + настаивание

: 2 часа + настаивание Порций: 2-литровая банка

Ингредиенты:

– 400 граммов цветов одуванчика (без стеблей);

– 800 граммов сахара;

– 2 лимона.

Приготовление:

Отберите только желтые лепестки, остальные содержат чумацкий сок, который сделает варенье горьким. Заливаем одуванчики водой на 2 часа. Сливаем через дуршлаг, заливаем 800 миллилитрами воды, доводим до кипения и варим 10 минут. Оставляем настаиваться на 10 – 12 часов. Процеживаем отвар, лепестки можно выбрасывать. Ставим отвар на огонь, добавляем сахар. Лимоны обливаем кипятком и снимаем цедру. Варим до загустения 45 минут, выжимаем сок лимона и варим еще 10 минут. Даем остыть, переливаем варенье в банки и храним в темном и прохладном месте.

Приятного аппетита!

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