Это варенье теперь готовят все: популярное лакомство из смородины

Крыжовник – — отличная основа для ароматного варенья. Оно идеально дополнит как изысканные десерты, так и любимые завтраки.

Ягодное варенье — это та самая характерная кислинка, которой вы будете наслаждаться с невероятным удовольствием. Не нужно лишних усилий, рецепт с YouTube-канала "На здоровье – полезные домашние рецепты" поможет сделать всё самым простым способом.

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Как приготовить варенье из смородины?

Ингредиенты:

– 1 килограмм смородины;

– 500 + 100 граммов сахара;

– сок половинки лимона.

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Приготовление: