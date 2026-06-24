24 июня, 19:20
Это варенье теперь готовят все: популярное лакомство из смородины
Крыжовник – — отличная основа для ароматного варенья. Оно идеально дополнит как изысканные десерты, так и любимые завтраки.
Ягодное варенье — это та самая характерная кислинка, которой вы будете наслаждаться с невероятным удовольствием. Не нужно лишних усилий, рецепт с YouTube-канала "На здоровье – полезные домашние рецепты" поможет сделать всё самым простым способом.
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Как приготовить варенье из смородины?
Ингредиенты:
– 1 килограмм смородины;
– 500 + 100 граммов сахара;
– сок половинки лимона.
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Приготовление:
- Чистые и хорошо просушенные смородины тщательно перетираем с сахаром, чтобы ягоды активно выделили свой природный сок.
- Ставим массу на сильный огонь, доводим до активного кипения и провариваем всего 2 минуты.
- После этого тщательно протираем смесь через мелкое сито, чтобы избавиться от косточек и кожицы, возвращаем чистый сироп на плиту и варим ещё 5 минут.
- Горячую массу разливаем в подготовленные банки и оставляем остывать при комнатной температуре — в процессе остывания она превратится в густое желе.
- Такое лакомство идеально подходит к свежим блинчикам, печенью, утренним тостам или в качестве сочной начинки для домашних тортов и пирогов.