Самые вкусные вареники с черешней: уникальное летнее удовольствие

Черешня – — это просто непревзойденный подарок лета. Но в любимых варениках она будет еще вкуснее!

Попробуйте придать лету ещё больше уникальности. Для этого отлично подойдут вареники с черешней, которые легко приготовить по рецепту cooking. Читайте также Всего полложки — и макароны никогда не склеятся: секрет, который скрывают итальянцы Как приготовить вареники с вишней? Ингредиенты:

– черешня;

– сахар;

– мука;

– соль;

– масло;

– яйцо;

– сливочное масло или сметана. Яркое летнее удовольствие: смотрите видео Приготовление: Просеянную муку смешайте с щепоткой соли, яйцом, рафинированным маслом и тёплой водой. Тщательно вымесите тесто руками до гладкости, заверните в пищевую пленку и оставьте отдохнуть при комнатной температуре примерно на полчаса. Тем временем приготовьте начинку: черешню тщательно промойте, обсушите и аккуратно удалите косточки, стараясь сохранить целостность ягод. Отдохнувшее тесто разделите на несколько частей, каждую раскатайте в тонкий пласт и с помощью стакана вырежьте круглые заготовки. На середину каждого кружочка выложите несколько ягод черешни и посыпьте их сахаром по вкусу. Плотно зажмите края теста, формируя аккуратные вареники. Опускайте заготовки небольшими порциями в кипящую, слегка подсоленную воду. После того как вареники всплывут на поверхность, варите их еще несколько минут на умеренном огне. Готовое блюдо выньте шумовкой, выложите в глубокую миску и щедро смажьте растопленным сливочным маслом или подавайте горячим с густой прохладной сметаной.