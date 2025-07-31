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31 июля, 05:55
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На Маковея – просто идеально: как легко приготовить вкуснейшие вареники с маком

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Маковея - важный праздник в Украине, отмечаемый с давних времен.
  • Вареники с маком – замечательное блюдо для праздничного настроения.

Маковея – важный праздник, который в Украине отмечают с давних времен. А праздновать нужно не только молитвой и единением, но и вкусными блюдами.

Вареники – это всегда удачный выбор к празднику, а на Маковея – и подавно. Любимое украинское лакомство с маковой начинкой просто невероятное, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Shuba. В качестве бонуса – вариант яркой подачи, которая придаст застолью колорита.

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Как приготовить вареники с маком?

  • Время: 1 час 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
тесто: 
– 280 граммов муки;
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– щепотка соли;
– 180 миллилитров кипятка;
начинка: 
– 150 граммов мака;
– 2 столовые ложки меда;
– сахар по вкусу;
для подачи: 
– 500 граммов вишни;
– полстакана вишневого сока;
– полстакана сахара;
– 100 граммов грецких орехов;
– мед по вкусу.

Приготовление:

  1. Мак тщательно промываем и варим примерно час. Время от времени снимаем пену и помешиваем.
  2. Процеживаем мак от жидкости и взбиваем в блендере до получения однородной массы.
  3. Орехи подрумяниваем на сухой сковородке и измельчаем ножом.
  4. В муку добавляем соль и масло, затем медленно вливаем в кипяток и замешиваем тесто. Накрываем его полотенцем и оставляем на 20 минут.
  5. Вишневый сок смешиваем с сахаром и варим до получения сиропа.
  6. Формируем вареники, внутрь выкладываем маковую начинку.
  7. Варим в большом количестве подсоленной воды. Держим на огне 2 минуты после того, как всплывут.
  8. Перед подачей поливаем сиропом, посыпаем орехами и добавляем мед.

Приятного аппетита!

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