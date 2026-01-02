Не масло: что добавить в макароны, чтобы они не слипались

Слипшиеся макароны выглядят не слишком аппетитно. Причина почти всегда одна – типичная ошибка во время варки.

Есть простой прием, который используют на профессиональных кухнях и который не имеет ничего общего с добавлением любого жира, сообщает 24 Канал со ссылкой на Tadar. Этот секретный ингредиент добавляют в воду на этапе варки – и макароны остаются рассыпчатыми.

Что добавить к макаронам?

Ключевая добавка – несколько капель уксуса или лимонного сока в воду. Именно благодаря кислоте макаронные изделия лучше всего сохранят свою текстуру.

Идеальные макароны / Фото Unsplash

Достаточно половины чайной ложки на кастрюлю воды и уксус или лимон вообще не будут ощущаться на вкус. Здесь важно не подкислить, а изменить реакцию среды.

Как это работает: кислая среда замедляет выделение крахмала на поверхности макарон. Именно крахмал и является главной причиной слипания. Меньше крахмала – меньше проблем после сливания воды.

Также следует придерживаться правил итальянских хозяек. Они никогда не промывают после варки, потому что вода смывает естественную пленку и блюдо теряет свой вкус.

На что обратить внимание при покупке макарон?

Выбирайте макароны из твердых сортов пшеницы, пишет Dietly. Это всегда указано на упаковке.

Такой продукт держит форму и выделяет меньше крахмала во время варки. Если все правильно сделать – лучшего гарнира просто не придумаешь.

