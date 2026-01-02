Новини Смачно Кулінарні секрети Не олію чи масло: що додати до макаронів, щоб вони не злипалися
2 січня, 16:02
2

Не олію чи масло: що додати до макаронів, щоб вони не злипалися

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Додавання кількох крапель оцту або лимонного соку у воду під час варіння допомагає макаронам залишатися розсипчастими.
  • Вибір макаронів з твердих сортів пшениці також зменшує виділення крохмалю і злипання.

Макарони, що злиплися, виглядають не надто апетитно. Причина майже завжди одна – типова помилка під час варіння.

Є простий прийом, який використовують на професійних кухнях і який не має нічого спільного з додаванням будь-якого жиру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tadar. Цей секретний інгредієнт додають у воду на етапі варіння – і макарони залишаються розсипчастими. 

Що додати до макаронів? 

Ключова добавка – кілька крапель оцту або лимонного соку у воду. Саме завдяки кислоті макаронні вироби найкраще збережуть свою текстуру.

Ідеальні макарони / Фото Unsplash 

Достатньо половини чайної ложки на каструлю води і оцет чи лимон взагалі не будуть відчуватися на смак. Тут важливо не підкислити, а змінити реакцію середовища. 

Як це працює: кисле середовище уповільнює виділення крохмалю на поверхні макаронів. Саме крохмаль і є головною причиною злипання. Менше крохмалю – менше проблем після зливання води. 

Також слід дотримуватися правил італійських господинь. Вони ніколи не промивають після варіння, бо вода змиває природну плівку і страва втрачає свій смак. 

На що звернути увагу при покупці макаронів? 

Обирайте макарони з твердих сортів пшениці, пише Dietly. Це завжди зазначено на упаковці. 

Такий продукт тримає форму і виділяє менше крохмалю під час варіння. Якщо все правильно зробити – кращого гарніру просто не придумаєш. 

