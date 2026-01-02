Є простий прийом, який використовують на професійних кухнях і який не має нічого спільного з додаванням будь-якого жиру, повідомляє 24 Канал з посиланням на Tadar. Цей секретний інгредієнт додають у воду на етапі варіння – і макарони залишаються розсипчастими.

Що додати до макаронів?

Ключова добавка – кілька крапель оцту або лимонного соку у воду. Саме завдяки кислоті макаронні вироби найкраще збережуть свою текстуру.

Ідеальні макарони / Фото Unsplash

Достатньо половини чайної ложки на каструлю води і оцет чи лимон взагалі не будуть відчуватися на смак. Тут важливо не підкислити, а змінити реакцію середовища.

Як це працює: кисле середовище уповільнює виділення крохмалю на поверхні макаронів. Саме крохмаль і є головною причиною злипання. Менше крохмалю – менше проблем після зливання води.

Також слід дотримуватися правил італійських господинь. Вони ніколи не промивають після варіння, бо вода змиває природну плівку і страва втрачає свій смак.

На що звернути увагу при покупці макаронів?

Обирайте макарони з твердих сортів пшениці, пише Dietly. Це завжди зазначено на упаковці.

Такий продукт тримає форму і виділяє менше крохмалю під час варіння. Якщо все правильно зробити – кращого гарніру просто не придумаєш.

