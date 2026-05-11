Не только соль: что бросить в воду к пельменям, чтобы стали в разы вкуснее
- Добавление лаврового листа, черного перца, лука или чеснока в воду во время варки пельменей делает их более ароматными и менее липкими.
- Добавление масла в воду помогает пельменям не слипаться после варки, а сливочное масло после варки улучшает их вкус.
Пельмени – это то блюдо, которое всегда рады видеть на столе. Однако обычно больше всего трудностей появляется именно на этапе варки.
Варка – это не просто финальный этап приготовления, но и возможность добавить блюду новых акцентов. Достаточно нескольких мелочей, чтобы пельмени были просто великолепны на вкус.
Что добавить в воду прежде чем бросать пельмени?
Многие подсаливают воду для пельменей автоматически – и на этом все, сообщает Мojegotowanie. Но вкус можно сделать интереснее еще на этапе варки. Опытные хозяйки советуют добавлять в воду не только соль, но и несколько простых ингредиентов, которые делают тесто менее липким, а сами пельмени – ароматнее и аппетитнее. Один из самых распространенных трюков – лавровый лист и несколько горошин черного перца. Во время кипения они отдают воде легкий аромат, который потом чувствуется и в тесте, и в начинке.
Фото Freepik
Особенно хорошо это работает с мясными пельменями или варениками с картофелем. Некоторые также добавляют маленькую луковицу или зубчик чеснока – не для резкого вкуса, а для более мягкого и насыщенного бульона. Еще одна мелочь, о которой часто забывают, – ложка масла в воду. Именно этот старый кухонный прием помогает пельменям меньше слипаться после варки, особенно если их много или они домашние и имеют более нежное тесто.
Важно также не бросать их в едва теплую воду: кастрюля должна хорошо кипеть, и только тогда можно опускать пельмени партиями. Не менее важное правило – не переваривать. Когда пельмени всплыли, это еще не значит, что их надо держать в воде очень долго. Слишком длительная варка делает тесто тяжелым и мягким, а края могут начать расклеиваться. Именно поэтому многие хозяйки после закипания варят их еще несколько минут и сразу вынимают шумовкой.
Есть и еще один простой секрет: после варки пельмени лучше не оставлять в горячей воде. Их сразу перекладывают в миску и добавляют кусочек сливочного масла. Оно не только улучшает вкус, но и помогает тесту не склеиваться между собой. Казалось бы, мелочи – но именно такие кухонные привычки часто и делают домашние пельмени значительно вкуснее.
Сколько времени варить пельмени?
Пельмени варят в большом количестве кипящей подсоленной воды. Их опускают в кастрюлю небольшими порциями и сразу осторожно перемешивают, чтобы тесто не прилипло ко дну. Замороженные пельмени перед варкой не размораживают – их кладут в воду прямо из морозилки. В рецептах советуют варить их до всплытия, а потом еще несколько минут, чтобы начинка внутри успела полностью приготовиться.
Среднее время для замороженных пельменей – примерно 8–10 минут от момента закладывания в воду. Обычно они всплывают через несколько минут, но это еще не значит, что их уже можно вынимать. После всплытия им нужно еще ориентировочно 3 – 5 минут.
Учтите температуру пельменей на момент бросания в воду. Если они замороженные, вам понадобится 10 – 12 минут, если свежеслепленные или уже размороженные, они приготовятся за 8 – 10 минут,
– отмечает Евгений Клопотенко.
Домашние свежие пельмени варятся быстрее, потому что тесто не замороженное. Для них часто хватает 5 – 7 минут в целом или 2–3 минуты после всплытия. Но ориентироваться только на секундомер не стоит: размер пельменей, толщина теста и количество начинки тоже имеют значение. Если пельмени большие, лучше дать им еще минуту, чем снять рано. Вода должна кипеть спокойно, а не бурлить так, чтобы пельмени бились о стенки кастрюли. Из-за слишком сильного кипения тесто может разорваться.
Для вкуса в воду можно добавить лавровый лист, несколько горошин перца или варить пельмени в легком бульоне. После приготовления их достают шумовкой, добавляют масло, сметану, зелень или подают с частью горячего бульона.
Как приготовить пельмени дома?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 600 граммов муки;
– 275 миллилитров холодной воды;
– 1 столовая ложка уксуса 5%;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 столовые ложки масла;
для начинки:
– 400 граммов фарша из свинины и говядины;
– 2 луковицы;
– 100 миллилитров холодной воды или бульона;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу;
– специи по вкусу;
– лавровый лист для варки;
– перец горошком для варки;
– сливочное масло для подачи.
Приготовление:
- В холодную воду добавьте соль, влейте уксус и масло. Муку просейте в большую миску и замесите тугое эластичное тесто.
- Заверните его в пищевую пленку или переложите в пакет и оставьте отдохнуть примерно на 20 – 30 минут.
- Для начинки натрите лук и чеснок на очень мелкой терке, добавьте к фаршу вместе с холодной водой или бульоном, солью, черным перцем и любимыми специями.
- Тщательно вымешайте массу до однородности. Готовое тесто разделите на две части – одну оставьте в пакете, чтобы не подсыхала, а вторую тонко раскатайте.
- Небольшим стаканом или рюмкой вырежьте кружочки. В центр каждого выложите примерно половину чайной ложки начинки и хорошо защипните края.
- Не стоит класть много фарша, иначе пельмени будет сложно слепить.
- Готовые заготовки выкладывайте на поверхность, присыпанную мукой. Повторите все с остальным тестом и начинкой.
- Отваривайте пельмени в кипящей подсоленной воде с лавровым листом и перцем горошком.
- Когда они всплывут на поверхность, варите еще примерно 5 минут.
- Готовые пельмени заправьте сливочным маслом и по желанию добавьте немного черного перца. Подавайте горячими.
