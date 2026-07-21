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21 июля, 18:05
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Эти ватрушки разлетятся со стола, как рецепт по интернету: лучшее решение для летних ягод

Лилия Имбировская-Сиваковская

Побаловать себя чем-нибудь сладким – это всегда хорошая идея. Особенно когда в рецепте используется минимум сахара.

Этот рецепт не зря стал хитом социальных сетей. Если вы ищете способ насладиться не только вкусом любимых ягод, но и ароматной домашней выпечкой, то лучшего способа просто не найти.

Как приготовить вкусные ватрушки с ягодами?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 300 граммов творога;
– 1 яйцо;
– 1 белок;
– 50 граммов сахара;
– 100 граммов муки;
– 3 грамма разрыхлителя;
– желток для смазывания;
– ягоды.

Невероятная домашняя выпечка / Фото grechka.dm

Приготовление:

  1. Для идеальной основы творог нужно довести до почти однородного состояния, для этого отлично подойдет перетирание через сито или легкое взбивание блендером.
  2. Смешайте творожную массу с яйцом, белком и сахарной основой, после чего просейте туда муку с разрыхлителем и щепоткой соли.
  3. Замесите мягкое тесто и отправьте его охлаждаться в холодильник на несколько минут.
  4. Затем разделите охлажденную массу на равные порции и сформируйте аккуратные заготовки с углублением в центре.
  5. В середину каждой ватрушки выложите сочную фруктово-ягодную начинку, а бортики щедро смажьте яичным желтком, взбитым с молоком, сливками или йогуртом, и посыпьте хрустящим штрейзелем.
  6. Выпекайте десерт в хорошо разогретой духовке в режиме "верх-низ" до появления выраженной золотистой корочки при 180 градусах.

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