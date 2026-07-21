Эти ватрушки разлетятся со стола, как рецепт по интернету: лучшее решение для летних ягод

Побаловать себя чем-нибудь сладким – это всегда хорошая идея. Особенно когда в рецепте используется минимум сахара.

Этот рецепт не зря стал хитом социальных сетей. Если вы ищете способ насладиться не только вкусом любимых ягод, но и ароматной домашней выпечкой, то лучшего способа просто не найти. Как приготовить вкусные ватрушки с ягодами? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 300 граммов творога;

– 1 яйцо;

– 1 белок;

– 50 граммов сахара;

– 100 граммов муки;

– 3 грамма разрыхлителя;

– желток для смазывания;

– ягоды. Невероятная домашняя выпечка / Фото grechka.dm Приготовление: Для идеальной основы творог нужно довести до почти однородного состояния, для этого отлично подойдет перетирание через сито или легкое взбивание блендером. Смешайте творожную массу с яйцом, белком и сахарной основой, после чего просейте туда муку с разрыхлителем и щепоткой соли. Замесите мягкое тесто и отправьте его охлаждаться в холодильник на несколько минут. Затем разделите охлажденную массу на равные порции и сформируйте аккуратные заготовки с углублением в центре. В середину каждой ватрушки выложите сочную фруктово-ягодную начинку, а бортики щедро смажьте яичным желтком, взбитым с молоком, сливками или йогуртом, и посыпьте хрустящим штрейзелем. Выпекайте десерт в хорошо разогретой духовке в режиме "верх-низ" до появления выраженной золотистой корочки при 180 градусах.