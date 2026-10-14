Ужин за 5 минут: соленые овсяные хлопья с яйцом и любимым соусом

Простой ужин можно собрать из овсяных хлопьев, яйца и любого соуса. Блюдо выглядит буднично, но скорость и вкус приятно удивят даже опытных хозяек.

Овсяная тортилья с начинкой – настоящая находка для тех, кому не хватает времени. Для ее приготовления требуется минимум ингредиентов, а любимый соус, например, шрирача, придаст блюду гармонию и особые вкусовые акценты.

Как приготовить овсяную тортилью?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 столовые ложки овсяных хлопьев;

– 1 взбитое яйцо;

– вода;

– соль;

– черный перец;

– помидор;

– постная индейка (или другое мясо);

– моцарелла;

– соус по вашему вкусу.

Приготовление: